'Все тряслось': российская ракета разрушила дом рядом с отелем гребцов сборной Украины

Под ракетный обстрел российских оккупантов утром 28 апреля едва не попали украинские гребцы во главе с мультимедалисткой Олимпиады-2020 Людмилой Лузан. Спортсмены со всей Украины как раз съехались в Умань, где 24 апреля стартовал Кубок Украины по гребле на байдарках и каноэ. А их отель располагался как раз недалеко от жилой многоэтажки, куда прилетела вражеская ракета.

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"Сегодня ночью враг цинично обстрелял украинские города: Киев, Днепр, Умань, Украинка. Погибли мирные люди, среди которых – невинные дети… По стечению обстоятельств одна из ракет попала в жилой дом в Умани, рядом с которым – гостиница, где сейчас находятся участники Кубка Украины по гребле на байдарках и каноэ. Трудно передать их состояние…", – написал в Instagram министр спорта Украины Вадим Гутцайт.

Утром 28 апреля лучшие гребцы страны должны были выйти на старт финалов. Однако, несмотря на то, что турнир был отборочным в сборную Украины для участия в Кубке мира-2023 в Польше, не все смогли соревноваться после пережитого шока.

В частности не вышла на старт чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр каноистка Людмила Лузан.

"Трагедия произошла рядом с гостиницей, где находится наша команда. Я проснулась ночью от взрыва, все тряслось... Считаю неуместным, когда в городе траур, а мы будем выступать после ракетной атаки", – написала Лузан в своих соцсетях.

После этой кровавой террористической атаки на мирное население Людмила обратилась в Международную федерацию каноэ с просьбой не допустить российских спортсменов к соревнованиям.

"Услышьте. В нашей стране более года идет война, украинский народ уничтожают. Это недопустимо и низко для обсуждения. Сколько боли и горя принесла нам эта война. Выстоим и поборем врага. Украинцы – несгибаемый народ", – отметила титулованная спортсменка.

Отметим, что в Умани ракета РФ попала в многоэтажку, где разрушен целый подъезд, а количество жертв возросло уже до 19 человек, среди которых дети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зозуля не сдержался, комментируя удар российских оккупантов по Умани.

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