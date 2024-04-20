'Дебильный президент'. Фетисов отметился хамской выходкой в адрес Макрона

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов набросился с оскорблениями на президента Франции Эммануэля Макрона и мэра Парижа Анн Идальго. Депутат Госдумы отреагировал на слова Макрона о том, что четко видно различие в допуске на Олимпиаду в Париже израильских и российских спортсменов.

По словам главы Франции, Израиль не является нападавшей стороной, поэтому на Олимпиаде-2024 будет присутствовать флаг страны.

"На слова этого человека реагировать вообще не надо. Если бы он был последовательным в своих решениях, а сейчас в мире более 20 вооруженных конфликтов. Это должно быть либо единое решение для всех, когда меняется Хартия, либо не должно быть предвзятого отношения ни к одной стране. Я не знаю, чем руководствуются эти люди: мэр Парижа [Анн Идальго], дебильный президент – это просто непредсказуемые люди", – цитирует Фетисова "Р-Спорт".

В комментариях россияне высмеяли такой пассаж российского функционера, припомнив ему позицию РФ. 19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян, прошедших квалификацию к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий. После этого российские спортивные федерации начали одна за одной отказываться от поездки во Франци.

"Так ведь уже решили что не нужна нам эта Олимпиада, а кто туда едет - тот иноагенты и предатели, ведь они без флага выступать изволят. Че ты вот Слава опять это мусолишь? Кстати, недвигу в NY продал или нет?" – интересуются юзеры.

Ранее Макрон выразил уверенность в том, что Россия всеми силами попытается повлиять на организацию и проведение Олимпийских игр, которые нынешним летом примет Париж.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин лицемерно прокомментировал призыв Макрона об олимпийском перемирии. Он заявил о том, что Россия якобы "хочет "выстроить добрососедские отношения между двумя государствами"

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