Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили потребовал допустить российских спортсменов к чемпионату мира-2023 без дополнительных условий. Олимпийский чемпион Сеула-88 отметил, что представители РФ не станут подписывать декларацию о нейтральном статусе, "где нужно отказываться от своей страны", осуждая войну в Украине.

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Об этом Мамиашвили заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Представитель страны-агрессорки также добавил невероятную по своей абсурдность мысль, что у россиян могут "измерять размер черепа, разрыв глаз, чтобы ты соответствовал высшей расе" для выступления на турнире.

"Для участия в этом чемпионате мира нам не нужно подписывать никаких деклараций, где нужно отказываться от своей страны или что‑то в этом роде. Но не исключено, что могут быть любые варианты. Вы же понимаете, что живем в интересное время. Не исключаю, что могут измерять размер черепа, разрыв глаз, чтобы ты соответствовал высшей расе и тебя допустили до соревнований", – сказал Мамиашвили.

Ранее он назвал требование к спортсменам выступить против агрессии России в отношении Украины инициативой "агрессивного меньшинства, которые навязывают свои правила игры". Отметим, что чемпионат мира пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября. Представители РФ смогут выступить на нем в нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия нагло соврала о том, что ее спортсменов никто не отстранял от ЧМ-2023 по тяжелой атлетике.

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