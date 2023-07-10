Чемпион ОИ из РФ назвал противников войны России в Украине 'агрессивным меньшинством', которое 'навязывает безобразия'

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал безобразием рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из РФ. В частности, функционера особо возмутило условие, которое запрещает выходить на старты сотрудникам силовых структур и армии, а также тем, кто поддерживает войну в Украине.

Видео дня

Об этом Мамиашвили заявил в эфире программы "Громко!" на пропагандистском телеканале "Матч ТВ". Олимпийский чемпион Сеула-88 пожаловался на "подавляющее агрессивное меньшинство, которые навязывают свои правила игры" и заставляют российских атлетов выступать подл нейтральным флагом.

"Европейское сообщество всегда объясняло, что живет по законам. Но ни в одном уставе ни одной федерации либо хартии МОК об этих безобразиях слова ни сказано. Там есть четкая позиция о том, что и за чем следует. Когда возникла проблема, что спортсмены ЦСКА или "Динамо" не могут выступать, то я обратился к коллегам, в том числе и МОК, и сказал, что нужно открыть конституцию России. Там написано, что с 18 лет молодые люди в России являются военнообязанными. Если нам навязывают эти безобразия… Поверьте мне, что все эти вещи исходят от подавляющего агрессивного меньшинства, которые навязывают свои правила игры", – сказал Z-патриот.

Ранее Мамиашвили высказался в пользу того, чтобы "в Париж ехать на танках" после информации о планах МОК допустить россиян к Играм-2024 в статусе сборной беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский объяснил отстранение России от международных турниров словами "нас боятся, мы лучшие".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и в Viber. Не ведитесь на фейки!