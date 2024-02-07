Чемпион Европы из РФ отказался выступать за Россию и сменил гражданство

Чемпион Европы 2020 года по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг и призер чемпионатов России (2013, 2015, 2020,2021) Азамат Тускаев будет выступать за Сербию. В заявлении Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) говорится, что 30-летний уроженец Северной Осетии уже сменил спортивное гражданство.

Тускаев выиграл свой первый Гран-при Ивана Ярыгина в 2020 году, что позволило ему принять участие в чемпионате Европы по борьбе 2020 года, который прошел в Риме.

Изначально Тускаев хотел стать профессиональным футболистом. После того, как его отец взял Тускаева заниматься борьбой в своем доме в Чиколе, Азамат принял решение также посвятить себя этому виду спорту.

Кроме чемпионата Европы Тускаев участвовал на турнире рейтинговой серии Сассари, Кубке мира, чемпионате России и турнире Алании.

Отметим, что после событий 24 февраля прошлого года в России идет массовый отток спортсменов.

Действующая победительница чемпионата России по конькобежному спорту на дистанции 500 м Кристина Силаева будет соревноваться под флагом Казахстана. По словам 23-летней спортсменки, она уже не тренируется в РФ, а свое решение о смене гражданства приняла в начале весны.

Знаменитая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова приняла решение также выступать за сборную Франции.

Отказалась выступать за РФ и четырехкратная призерка чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова, получив паспорт Дании.

До этого российский экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев получил гражданство Армении.

Ранее стало известно, что двукратный победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров Виктор Плицев получил спортивное гражданство Северной Македонии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!