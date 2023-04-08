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5-кратная чемпионка Европы по РФ отказалась выступать за сборную России, сменив гражданство

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
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5-кратная чемпионка Европы по РФ отказалась выступать за сборную России, сменив гражданство

Четырехкратная призерка чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова будет выступать за сборную Дании. 25-летняя уроженка Санкт-Петербурга замужем за датским конькобежцем Виктором Торупом.

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Объясняя свою позицию, Просвирнова заявила, что она не может находится в разлуке со своей новой семьей. По словам спортсменки, законы РФ запрещают ей тренироваться за рубежом, а датчанина никто не пустит в Россию, поэтому единственным вариантом оказался отказ от выступлений под триколором.

"Правда в том, что на данном этапе я не готова делать такие жертвы [находиться в разлуке с мужем - Ред.]. Ценности меняются. Теперь построение семьи и мое психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры. Это приводит меня к решению о смене спортивного гражданства", - написала в Instagram Просвирнова.

5-кратная чемпионка Европы по РФ отказалась выступать за сборную России, сменив гражданство

Чемпионка добавила, что она является патриоткой, но личная жизнь для нее важнее.

"Я патриот своей страны. Сколько раз плакала на пьедестале, просто смотря на наш флаг, пела гимн в душе. И смириться с тем, что эта глава закончилась, поверьте, очень тяжело", – рассказала двукратная вице-чемпионки мира.

5-кратная чемпионка Европы по РФ отказалась выступать за сборную России, сменив гражданство

Как сообщал OBOZREVATEL, Просвирнова была дважды дисквалифицирована на Олимпийских играх 2022 года.

Первый раз София была наказана вместе с партнершами в командной эстафете на дистанции в 3000 метров.

5-кратная чемпионка Европы по РФ отказалась выступать за сборную России, сменив гражданство

Второй раз случился в квалификации забега на дистанции в 500 метров. Россиянка выдавила соперницу из Китая, перекрыв ей траекторию.

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