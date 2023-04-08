5-кратная чемпионка Европы по РФ отказалась выступать за сборную России, сменив гражданство

Четырехкратная призерка чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова будет выступать за сборную Дании. 25-летняя уроженка Санкт-Петербурга замужем за датским конькобежцем Виктором Торупом.

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Объясняя свою позицию, Просвирнова заявила, что она не может находится в разлуке со своей новой семьей. По словам спортсменки, законы РФ запрещают ей тренироваться за рубежом, а датчанина никто не пустит в Россию, поэтому единственным вариантом оказался отказ от выступлений под триколором.

"Правда в том, что на данном этапе я не готова делать такие жертвы [находиться в разлуке с мужем - Ред.]. Ценности меняются. Теперь построение семьи и мое психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры. Это приводит меня к решению о смене спортивного гражданства", - написала в Instagram Просвирнова.

Чемпионка добавила, что она является патриоткой, но личная жизнь для нее важнее.

"Я патриот своей страны. Сколько раз плакала на пьедестале, просто смотря на наш флаг, пела гимн в душе. И смириться с тем, что эта глава закончилась, поверьте, очень тяжело", – рассказала двукратная вице-чемпионки мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Просвирнова была дважды дисквалифицирована на Олимпийских играх 2022 года.

Первый раз София была наказана вместе с партнершами в командной эстафете на дистанции в 3000 метров.

Второй раз случился в квалификации забега на дистанции в 500 метров. Россиянка выдавила соперницу из Китая, перекрыв ей траекторию.

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