Удар по мировой 'оси зла': США и Саудовская Аравия приближаются к заключению исторического пакта о безопасности

Пока Украина и США в ходе очередных переговоров по соглашению о безопасности "отмечают существенный прогресс по согласованию основных положений документа и дальнейших действий", США и Саудовская Аравия приближаются к заключению исторического пакта, который предоставит Королевству реальные гарантии безопасности и наметит путь к установлению дипломатических отношений с Израилем.

Указанное соглашение кардинально изменит Ближний Восток. Крупнейшему в мире экспортеру нефти откроют доступ к передовому американскому оружию и больше всего – определенной защите армии США. Американцы же укрепят свои позиции в стратегическом регионе за счет Ирана, Китая и в определенной степени России.

О том, как договор о безопасности между Саудовской Аравией и США повлияет на мировую безопасность, – в материале OBOZ.UA.

Что предполагается?

США и Саудовская Аравия завершили большую часть работы над двусторонними соглашениями в области обороны и безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал Бен Фархан Аль Сауд.

"Я думаю, что мы очень, очень близки к соглашению между Королевством и США. Большинство работы уже выполнено", – сказал он.

Безопасных вариантов для саудитов несколько. Ранее Эр-Рияд хотел, чтобы Вашингтон заключил с ним оборонный пакт на условиях, близких к 5-му пункту устава НАТО о коллективной безопасности, согласно которому нападение на одного члена блока приравнивается к объявлению войны всем странам Альянса.

В качестве альтернативы Штаты готовы предложить СА статус "основного союзника вне НАТО" или заключить пакт, аналогичный соглашению между США и Бахрейном. В рамках этого соглашения страны договорились сотрудничать в военно-технической и разведывательной областях, а также противостоять "любой внешней агрессии" после проведения двусторонних консультаций.

Еще один вариант – модель отношений США и Израиля, которая может стать основой оборонного пакта между Вашингтоном и Эр-Риядом, позволив саудовской стороне получить доступ к самым современным американским вооружениям и частичной защите вооруженных сил Штатов.

Саудовская Аравия, в свою очередь, будет политически, экономически и технологически дистанцироваться от Китая, согласившись ограничить доступ китайских технологий в обмен на крупные инвестиции США, а также получит американскую помощь в развитии своей гражданской ядерной программы. И главное – вместе они смогут изолировать и умерить Иран и успокоить регион.

Прошлогоднее подписание сорвал ХАМАС

В последние годы монархии Персидского залива, будучи стратегическими союзниками Вашингтона, стремились наладить отношения и с Ираном, и с Израилем, чтобы решить вопросы безопасности в регионе.

Мирно-дружественный договор планировалось реализовать вроде "Соглашений Авраама", заключенных в 2020 году. Тогда был подписан договор о нормализации и возобновлении дипломатических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Израилем. Несколько позже были восстановлены отношения еврейского государства с Марокко и Суданом.

Схема соглашения, на котором США, Саудовская Аравия и Израиль собирались договориться, прежде чем ХАМАС напал на Израиль 7 октября: СА заключала мир с Израилем и отказывалась от более тесных связей с Китаем. США предоставляют саудовцам гарантии безопасности, больше оружия и гражданских ядерных технологий. К тому времени Израилю пришлось лишь туманно пообещать, что он улучшит судьбу палестинцев. Все трое выиграли бы, не в последнюю очередь путем изоляции и сдерживания своего общего врага – Ирана.

Это трехстороннее соглашение настолько существенно изменило бы ситуацию в регионе для иранского режима, что ее срыв был одной из мотиваций ХАМАС, имеющего тесные связи с Ираном, напасть на Израиль. После 7 октября казалось, что исторический договор был похоронен. Этому поспособствовал и военный ответ Израиля, который уже осуждают даже американцы.

Фактор Ирана снова в действии

Возвращению к обсуждению соглашения теперь уже помог Иран, совершив свой первый прямой ракетный обстрел по Израилю. Стало ясно, что главная проблема никуда не исчезла и даже набирает обороты. При посредничестве США постепенно ситуация выравнивается и пакт между Вашингтоном и Эр-Риядом все ближе.

Что отличается в этот раз, так это роль Израиля. Сначала США и Королевство заключат собственное соглашение, а затем пригласят Израиль присоединиться – если он согласится, выполнив определенные условия. Главная из них – положить конец войне в Газе и взять на себя обязательства по созданию Палестинского государства.

Что может помешать?

Учитывая настроения в Израиле, на создание отдельного государства для палестинцев и прекращение войны прямо сейчас там вряд ли согласятся. Нетаньяху уже предупредил, что операция в Рафахе, где зафиксировано более миллиона беженцев, будет осуществлена. Один из крайне правых израильских министров Смотрич даже призвал к "полному уничтожению" Рафаха и других городов, настаивая на том, что "не существует половинной работы". Поэтому масштабы данной сделки могут повлиять на срок реализации сделки.

Также иранские муллы могут запаниковать и начать региональную войну или Сенат США может отказаться от подписания гарантий безопасности с Эр-Риядом, чтобы Байден не получил дополнительных бонусов для избирательной кампании.

Россия постепенно потеряет влияние

Путин заинтересован вбить клин между Западом и арабским миром. Война между Израилем и ХАМАС предоставила РФ и Китаю уникальную возможность использовать разногласия, возникшие в этом направлении между США, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Оценки нападения показали, что боевики ХАМАС самостоятельно не смогли организовать такую массированную и, главное, хорошо скоординированную атаку одновременно во многих местах. Главные страны-террористы, способные оказать такую помощь, – Россия и Иран.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман до последнего времени поддерживал тесные связи с Путиным, несмотря на давление со стороны западных государств по изоляции РФ. При этом он позиционирует себя еще как потенциальный посредник в войне. Так, в августе прошлого года в стране состоялся Второй мирный саммит, раунд международных переговоров по предложенной Украиной Формуле мира.

Похоже, что подписание соглашения принесет еще одну пользу – влияние, которое есть у России на Ближнем Востоке, будет постепенно таять.

Чрезвычайное событие не только для Ближнего Востока, но и мира

"Это чрезвычайно важное событие, которое будет означать фактическое завершение трансформации Ближнего Востока. Соглашение определит союзы и коалиции государств, конфигурацию региона и собственно его место на мировой карте. Потому что речь идет не просто о каких-то отдельных соглашениях, а о том, в каком лагере та или другая страна или целый регион будут находиться. Мир фрагментируется, и принадлежность к одному или другому конкурирующему лагерю будет почти обязательной" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"То есть речь о том, что Саудовская Аравия хочет получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов, что Вашингтон будет готов в определенной степени за них воевать, если Иран или другие региональные силы будут ставить под сомнение их безопасность".

Подписать это соглашение саудовцы готовы при условии примирения в Палестине, решения гуманитарных вопросов, ее восстановления, но главное – создания государства Палестина. В обмен на это СА готова установить дипломатические отношения с Израилем, который будет одним из участников этого соглашения по факту. Собственно, именно Саудовская Аравия выступает как ориентир. То есть если уже саудиты на это пойдут, то дальше это ОАЭ, Кувейт и Бахрейн", – отмечает Сергей Данилов.

Эксперт считает, что соглашение сбалансирует китайские возможности и влияние на Ближнем Востоке, но до конца их не нивелирует. Оно завершит то, что начал Трамп, когда добился нормализации отношений с ОАЭ и еще несколькими арабскими странами.

"Сегодня мы видим, что представители израильской армии впервые участвуют в военных учениях в ОАЭ. Даже если их участие символичное, это важное событие. То есть процесс продолжается.

Главный фактор, который сейчас играет в пользу сделки, – поведение Ирана. Помешать могло бы свержение того режима, который сейчас есть, ведь это уменьшило бы эту угрозу и страны региона не так бы беспокоились за свою безопасность. Но сейчас не просматриваются такие возможности. В этом и проблема Ирана, потому что сами арабские дипломаты, политики говорят, что нынешний режим все еще продолжает свою революцию. Это большевики, которые не останавливаются. Постоянно какие-то внутренние силы возвращают Иран на революционные рельсы в международной и региональной политике.

Еще один фактор против соглашения – представим, что правительство Нетаньяху уходит в отставку, проходят выборы, на которых победу одерживают еще более радикальные силы. Конечно, им никто не будет пожимать руки, Израиль окажется в изоляции, и они будут неприемлемыми партнерами не только для арабских стран, но и для Соединенных Штатов и Европы.

Что касается провокаций типа 7 октября, то нет сейчас игроков в регионе, желающих и способных повторить нечто подобное. И, опять же, это уже не помешает подписанию документов, что стабилизируют ситуацию. Они могут быть отложены, но не больше.

Что касается России, то, по моему мнению, особого разворота в ближайшее время в ее отношениях с аравийцами не будет. Не следует ожидать, что Саудовская Аравия, например, и особенно Эмираты, которые вообще, скажем так, более пророссийские, изменят позицию. Сейчас бы удержать то, что есть, то есть их согласие принять участие в саммите мира в Швейцарии, который инициировала Украина", – отметил Сергей Данилов.