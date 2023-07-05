'Сейчас 'СВО', потом еще что‑нибудь'. Чемпионка России отказалась выступать за РФ и сменила гражданство

Действующая победительница чемпионата России по конькобежному спорту на дистанции 500 м Кристина Силаева будет выступать за сборную Казахстана. По словам 23-летней спортсменки, она уже не тренируется в РФ, а свое решение о смене гражданства приняла в начале весны.

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Международный союз конькобежцев (ISU) сейчас не допускает россиян к соревнованиям под своей эгидой.

"Просто не готова ждать, век спортсмена короток, неизвестно, когда будут следующие международные соревнования, если остаться. Нельзя пропускать пик карьеры. Родители понимают, что политическая ситуация очень сложная и с 2014 года на зимних Играх наш флаг не появляется. Сейчас идет "СВО", потом еще будет что?нибудь, поэтому родители отнеслись с пониманием, – рассказала Силаева в интервью "Матч ТВ".

Спортсменка не видит ничего страшного в отказе от российского паспорта, отметив что "терять ей особо нечего".

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев подтвердил переход Кристины..

"В Союз конькобежцев России поступило заявление от Силаевой с просьбой об освобождении из сборной", – цитирует Гуляева ТАСС.

Болельщики поддержали такое решение своей соотечественницы.

"Сейчас сво, потом ещё что-нибудь", - простыми словами, одним предложением о прошлом, настоящем и будущем этой страны. Молодая девчонка, а уже все поняла, молодец. И то что свалила-молодец вдвойне", - пишут юзеры.

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