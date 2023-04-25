Ощутимая потеря. Российская чемпионка отказалась выступать за РФ и сменила гражданство

Знаменитая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова приняля решение выступать за сборную Франции. 22-летняя уроженка Асбеста (Свердловская область) уже запросила процедуру смены спортивного гражданства.

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Кирпичникова была одним из лидеров сборной РФ по плаванию. Она трижды выигрывала чемпионат Европы-2021 на короткой воде в Казани (400, 800 и 1500 метров вольным стилем). В этом же году на чемпионате Европы в Будапеште дважды выигрывала "серебро" (800 и 1500 метров в/с). Последние четыре года спортсменка тренируется во Франции.

Объясняя свой поступок россиянка призналась, что не смогла дольше ждать, пока страну вернут в мировой спорт.

"Пропустила Спартакиаду и на тот момент все еще надеялась, что нас допустят. Но старты проходили уже и на короткой воде один за другим без нас. Стало очень тяжело. Я очень часто плакала, мотивации у меня никакой не было. Приняла решение: надо что-то менять, ведь неизвестно, как долго все это будет", - цитирует чемпионку "Матч ТВ".

В комментариях болельщики называют Кирпичникову лучшим стайером России и признаются, что это ощутимая потеря для сборной.

"Ручеeк понемногу становится речкой, а там и до водопада недалеко. Разбегается российский спорт", - пишут фанаты.

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Отметим, что после событий 24 февраля прошлого года в России идет массовый отток спортсменов.

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