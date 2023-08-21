'Будут нас мучить': тренерша сборной РФ пожаловалась на отстранение

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что он якобы устроил настоящую тиранию в отношению атлетов из РФ. Она выразила уверенность в том, что ее команду допустят к Играм-2024 в Париже только в том случае, если "у нас все сложится благополучно" в преступной войне против Украины.

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Об этом Родионенко заявила в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Бывшая гимнастка добавила, что российские спортсмены столкнулись с муками из-за отстранения от международных соревнований и неопределенности с участием на Олимпийских играх-2024.

"У нас есть возможность принять участие в турнирах весной следующего года, с тем, чтобы завоевать лицензии для участия в Олимпийских играх. Вот все, что я могу сказать на данный момент. Однако все это пока разговоры. Пока мы можем только предполагать. Мое мнение такое: пока не определится ситуация с СВО (так в РФ позорно называют войну с Украиной – ред.), они будут нас мучить. Если у нас все сложится благополучно, то многие страны изменят свое отношение", – сказала Родионенко.

Ранее тренерка со словами "меня удивляет" заявила, что не понимает, почему Украина стремится "убрать Россию" из мирового спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт назвал условие, при котором Украина готова бойкотировать Игры-2024. Кроме того, стало известно о создании в МОК антироссийской коалиции из 35 стран.

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