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"Будут нас мучить": тренерша сборной РФ пожаловалась на отстранение

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,2 т.
'Будут нас мучить': тренерша сборной РФ пожаловалась на отстранение

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что он якобы устроил настоящую тиранию в отношению атлетов из РФ. Она выразила уверенность в том, что ее команду допустят к Играм-2024 в Париже только в том случае, если "у нас все сложится благополучно" в преступной войне против Украины.

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Об этом Родионенко заявила в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Бывшая гимнастка добавила, что российские спортсмены столкнулись с муками из-за отстранения от международных соревнований и неопределенности с участием на Олимпийских играх-2024.

"Будут нас мучить": тренерша сборной РФ пожаловалась на отстранение
"Будут нас мучить": тренерша сборной РФ пожаловалась на отстранение

"У нас есть возможность принять участие в турнирах весной следующего года, с тем, чтобы завоевать лицензии для участия в Олимпийских играх. Вот все, что я могу сказать на данный момент. Однако все это пока разговоры. Пока мы можем только предполагать. Мое мнение такое: пока не определится ситуация с СВО (так в РФ позорно называют войну с Украиной – ред.), они будут нас мучить. Если у нас все сложится благополучно, то многие страны изменят свое отношение", – сказала Родионенко.

Ранее тренерка со словами "меня удивляет" заявила, что не понимает, почему Украина стремится "убрать Россию" из мирового спорта.

"Будут нас мучить": тренерша сборной РФ пожаловалась на отстранение
 

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт назвал условие, при котором Украина готова бойкотировать Игры-2024. Кроме того, стало известно о создании в МОК антироссийской коалиции из 35 стран.

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