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"Будет предателем": чемпионка ОИ из РФ призвала россиян даже не думать об осуждении войны в Украине

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
6,9 т.
Вяльбе

Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе призвала считать предателями всех российских спортсменов, которые согласятся на условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску к соревнованиям и осудят войну в Украине. Президентка Федерации лыжных гонок РФ (ФЛГР) считает позорным выступления атлетов из страны-агрессорки в нейтральном статусе.

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Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". В то же время бывшая лыжница решила подстраховаться и добавила, что судьбу спортсменов, который пойдут на требования МОК, должны решать государственные органы.

''Будет предателем'': чемпионка ОИ из РФ призвала россиян даже не думать об осуждении войны в Украине
''Будет предателем'': чемпионка ОИ из РФ призвала россиян даже не думать об осуждении войны в Украине

"Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом глубоко убеждена: 99,99% российских спортсменов в ответ на требование заполнить отказную декларацию и выступать без флага и гимна ответят "нет". Лишит ли государство финансирование, если кто-то скажет "да"? Для меня этот кто-то будет предателем и не получит никакой помощи. Насчет государства не знаю, я маленький человек", – сказала Вяльбе.

 

Ранее с аналогичным заявлением выступил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Отметим, что болельщики из РФ откровенно насмехаются над ветеранами, напоминая им, что те давно завершили свою карьеру.

''Будет предателем'': чемпионка ОИ из РФ призвала россиян даже не думать об осуждении войны в Украине
''Будет предателем'': чемпионка ОИ из РФ призвала россиян даже не думать об осуждении войны в Украине

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

''Будет предателем'': чемпионка ОИ из РФ призвала россиян даже не думать об осуждении войны в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, трехкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Ирина Роднина гневно отреагировала на планы Германии не выдавать визы спортсменам из РФ для участия в соревнованиях на территории страны.

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