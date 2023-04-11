''Будет предателем'': чемпионка ОИ из РФ призвала россиян даже не думать об осуждении войны в Украине

Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе призвала считать предателями всех российских спортсменов, которые согласятся на условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску к соревнованиям и осудят войну в Украине. Президентка Федерации лыжных гонок РФ (ФЛГР) считает позорным выступления атлетов из страны-агрессорки в нейтральном статусе.

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Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". В то же время бывшая лыжница решила подстраховаться и добавила, что судьбу спортсменов, который пойдут на требования МОК, должны решать государственные органы.

"Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом глубоко убеждена: 99,99% российских спортсменов в ответ на требование заполнить отказную декларацию и выступать без флага и гимна ответят "нет". Лишит ли государство финансирование, если кто-то скажет "да"? Для меня этот кто-то будет предателем и не получит никакой помощи. Насчет государства не знаю, я маленький человек", – сказала Вяльбе.

Ранее с аналогичным заявлением выступил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Отметим, что болельщики из РФ откровенно насмехаются над ветеранами, напоминая им, что те давно завершили свою карьеру.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, трехкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Ирина Роднина гневно отреагировала на планы Германии не выдавать визы спортсменам из РФ для участия в соревнованиях на территории страны.

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