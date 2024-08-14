'Больше погибших, больше увечий'. Легенда мирового спорта – о случившемся из-за россиян на Олимпиаде-2024

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек прокомментировал присутствие россиян на Олимпийских играх-2024. 59-летний голкипер очень расстроен тем, что в Париж пустили 15 российских спортсменов, пусть и под нейтральным флагом.

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По мнению Гашека, появление любого атлета из РФ во время трансляций Олимпиады или в новостях, является дополнительной рекламой войны.

"Каждый российский спортсмен – это реклама войны. А когда вы рекламируете войну, это означает больше жизней, больше погибших, больше увечий, поэтому я очень разочарован тем, что российские спортсмены могут там выступать. Это стоит человеческих жизней, и я всегда буду с этим бороться", – цитирует Гашека idnes.cz.

Чех недоволен действиями своего национального олимпийского комитета, который "очень мало сделал для того, чтобы помешать российским спортсменам выступать".

"Они не представляют Россию напрямую, но являются гражданами России, это все знают. Неважно, есть у них российская майка или нет, звучит российский гимн или нет. Мы знаем, что это граждане России и они являются отличной рекламой действий своей страны, и, к сожалению, действия их страны сегодня – это империалистическая война и другие преступления, включая геноцид украинских детей", – подытожил экс-вратарь.

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