Блог | Сдался ли иранский режим, открыв пролив?
Сдался ли иранский режим, открыв пролив? Нет.
Напомню, что открытие Ормузского пролива было условием начала переговоров с одновременным прекращением боевых действий. Иран настаивал на обязательном прекращении войны Израиля против Хезболлы в Ливане. Тогда, помните, были разные толкования, кто о чем на самом деле договорился.
Поскольку Иран достиг своей цели и война в Ливане остановлена, нет препятствий для открытия пролива, но как правильно отметил Serge Danylov, под контролем КСИР.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения.