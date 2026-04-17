Сдался ли иранский режим, открыв пролив? Нет.

Видео дня

Напомню, что открытие Ормузского пролива было условием начала переговоров с одновременным прекращением боевых действий. Иран настаивал на обязательном прекращении войны Израиля против Хезболлы в Ливане. Тогда, помните, были разные толкования, кто о чем на самом деле договорился.

Поскольку Иран достиг своей цели и война в Ливане остановлена, нет препятствий для открытия пролива, но как правильно отметил Serge Danylov, под контролем КСИР.