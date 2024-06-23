Там безопаснее, но здесь больше возможностей: история украинки, которая хочет вернуться в Ивано-Франковск из Иордании ради детей

Оксана Архипчук с тремя детьми и мужем в начале полномасштабной войны выехала из Ивано-Франковска в Иорданию, на родину мужа, где уже жила ранее. И хоть там их приняли очень тепло, окружили семейным теплом, Оксана хочет вернуться в Украину. Даже невзирая на блэкауты и обстрелы.

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Подробнее об этом читайте в интервью OBOZ.UA.

– Оксана, расскажите, как вы оказались в Иордании? Почему именно в этой стране?

– Учась во Львовском университете им. Франко, я работала в общественной международной студенческой организации AIESEC. И еще студенткой через эту организацию побывала в разных странах. Иордания была страной, где в 2006 году мы открывали отделение AIESEC. Приблизительно через год или два я познакомилась там со своим будущим мужем, он был моим сотрудником. И спустя еще два года мы поженились. Так я осталась в Иордании.

– Чем вы занимались в этой стране, где работали?

– Сначала работала в другой международной организации. А потом решила, что очень хочу свое дело. И мы с сестрой организовали небольшую туристическую компанию, которая привозила путешественников в Украину. Сестра помогала организовывать туры на месте, а я привлекала клиентов и могла это делать удаленно.

– Но впоследствии вы вернулись в Украину?

– У нас трое детей, все они рождены в Украине. Я рожала в Луцке, потому что там живут мои родители, и я могла получить поддержку. После рождения первой дочери мы вернулись в Иорданию. Но мне очень хотелось жить в Украине.

К тому же тогда в Иордании у мужа не было возможностей для заработка, там очень маленький рынок. И для него нашлась работа в Дубае. У нас был маленький ребенок, и мы решили, что я поживу у своих родителей в Украине, а муж – в Дубае. Вскоре ему удалось договориться с компанией о дистанционной работе, и мы все остались в Украине, а муж часто ездил в Дубай.

Первые полгода мы прожили во Львове, потому что я там раньше училась, и это был город, который я знаю. Но он оказался слишком большим для нас. Я как раз родила второго ребенка и мне было тяжело там жить. Поэтому мы решили найти что-то поменьше.

Мы просто ткнули пальцем на карту и так попали в Ивано-Франковск. Он очень похож на Львов, но меньше. Тем более что это недалеко от Радехова, где живут мои родители, а сестра как раз переехала в Косов. До этого во Франковске я была только раз – на конференции, город я не знала, но он мне показался интересным. Там мы прожили восемь лет.

– Утро 24 февраля 2022 года вы встретили во Франковске?

– Да, мы были в Украине, решили на неделю поехать к моим родителям. Но и мои родители, и мужа сильно волновались. Тогда мы решили поехать туда, где спокойно и есть семья, в Иорданию, там наш второй дом.

Мои дети наполовину иорданцы, и пока они не достигли совершеннолетия, у них два гражданства. У меня также есть документы на долгосрочное проживание в этой стране. Поэтому мы не чувствовали себя там беженцами.

– Что иорданцы слышали об Украине? Они знают, что здесь война?

– Они это очень хорошо почувствовали. Там есть диаспора выходцев из СССР. Когда-то между Иорданией и СССР были дружеские отношения, они посылали свою молодежь учиться в Союз, а те уже возвращались с женами. Большинство диаспорянок – это украинки, россиянки, беларуски, казашки.

В 90-х годах был наплыв студентов из Иордании, которые приезжали учиться в Украину, а затем возвращались с женами.

До войны вся диаспора дружно ходила в "Русский дом". А когда она началась, диаспора разделилась. Я была в восторге от того, как наши украинки там себя поставили. Все перестали ходить в российский учебный центр, а начали посещать нашу "Украинскую хату".

Наша община небольшая, посольство очень открытое, практически все друг друга знают. Я госпоже послу могу позвонить или написать в любой момент. У нас есть чат, где общаются украинки с работниками посольства.

Украинские активистки проводят много мероприятий. Я была на мероприятии ко Дню Независимости на территории нашего посольства. Там было все по-домашнему. Украинки принесли свои угощения, устроили ярмарку, сделали общий стол, а дети бегали по всему посольству.

Оксана Лавренчук родом из Луцка, давно проживающая в Иордании, организовала интересный проект. Она сняла 50 историй украинок в Иордании, он называется "Неповторимые".

– Как жители этой страны относятся к украинцам?

– Там много сирийских беженцев. Помню, мы приехали и пошли гулять с детьми, во время прогулки решили купить вареную кукурузу. Продавец-сириец стал расспрашивать, откуда мы, и когда узнал, что мы из Украины, отказался брать деньги. Сказал, что у нас общий враг, и закончилось все тем, что мы оба стояли и плакали, проклинали Путина и его банду. Сирийцы очень нас поддерживают.

Но и российская пропаганда работает там очень активно. Если нас там поддерживают на государственном уровне, то на местном уровне – не так. У них свои давние исторические отношения со Штатами, Западной Европой. США и Великобритания – их бывшие империи. И это играет против нас. У нас с Иорданией много общего, но российская пропаганда работает там лучше.

– Российская пропаганда присутствует там на телевидении или в соцсетях?

– Телевидение. "Раша тудей" очень активно ведет свои трансляции на арабском. Они не фокусируются только на Украине, но заявляют, что они "единственные, кто говорит правду о событиях в регионе". Украинского телевидения там вообще нет.

– Чем вы занимались в Иордании?

– Я работаю с учениками, и моя работа позволяла это делать дистанционно. Я была основательницей небольших альтернативных школ во Франковске. Но уехав, я не могла управлять ими отдаленно. Сначала я искала доноров для поддержки школы. А потом перешла на преподавание. В последний год я работала с профориентацией для подростков.

– Ваши дети уже ходят в школу? Они тоже учились параллельно в местной школе и в украинской?

– Я решила детей не напрягать двумя школами. Для всех нас война и переезд были большим стрессом. Я жила в Иордании, и мне эта страна знакома, но дети выросли в Украине, для них Иордания совсем новая. Старшей дочери первые полгода было очень трудно адаптироваться.

Мы выбрали там учебное заведение, больше похожее на нашу альтернативную школу во Франковске. Это вальдорфская школа. Мои дети свободно владеют английским, поэтому учиться там для них не было проблемой.

У меня дочь любит читать, она много читала книг на украинском. И дома я с детьми на украинском разговариваю. Средний сын был в первом классе, когда началось вторжение. Он немного научился читать. А теперь мы на лето приехали в Украину, и бабушка с ним каждый день занимается, они читают по странице текста.

Сложнее было с младшей, потому что мы уехали, когда ей было 2 года, и все ее языковое погружение происходило на английском (Оксана с мужем общаются на английском. – Ред.). Она и арабского почти не знает, и украинский у нее с акцентом. Но я много с ней разговаривала по-украински, а сейчас у нее "интенсив" с бабушкой и дедушкой.

– Оксана, можете сравнить Иорданию и Украину? Что там вам нравится, что лучше и наоборот, что лучше в Украине?

– Иордания и Украина – экономически развивающиеся страны, в этом мы похожи. Иордания – это пустыня, Украина – это зелень. С климатом мне было сложнее всего, хотя до этого я долго жила в Иордании, думала, что привыкла. С одной стороны, очень хорошо иметь теплую погоду. В этом году в Иордании вообще снег не выпадал, в прошлом было всего два дня. Но мои дети чаще болели в этом климате, им было труднее.

Столица Амман построена на американский манер, здесь все ездят на машинах, и город не приспособлен к общественному транспорту. Здесь мало социального пространства, парков, скверов, пешеходных дорожек.

Я всегда жила в маленьких городах: Ивано-Франковске, Радехове. Даже Львов был для меня слишком большим. Поэтому жить в большой столице мне было тяжело, очень много времени занимала поездка на машине, по 2-3 часа каждый день за рулем.

Мне в Иордании нравятся люди, они очень приветливые. Я могла прийти в соседний магазин и вспомнить, что забыла карточку или деньги. И мне говорили: "берите, что вам нужно, завтра принесете". Это как у нас говорят: "в тетрадь запишем, завтра занесешь". Мои дети всех продавцов вокруг знали, иорданцы приветливы к детям.

Амман разделен на несколько частей. Есть очень бедная часть, очень богатая и средняя. Они не взаимодействуют между собой. В бедной части города опаснее, чем там, где живут люди среднего достатка. Мы жили в средней части и там безопасно.

Из-за жары люди ведут ночной образ жизни. В 9 вечера мамы с детьми только выходят гулять. Я могла в час ночи идти в кафе, пройти одна через полквартала, и мне не было страшно. Во Франковске я бы так не гуляла. Я бы боялась.

– А что касается образования в Иордании?

– Там нормальное образование только в частных заведениях. Государственное образование на очень плохом уровне. Наши государственные школы в некоторых случаях лучше, чем некоторые частные школы в Иордании. Потому что там общество сильно разделено на богатых и бедных. Гораздо больше, чем у нас.

У нас даже если ты родился в райцентре, таком как Радехов, ты можешь приехать в Киев и работать в министерстве. В Иордании это невозможно. Там, если ты родился в бедной части, у тебя нет шансов.

Хотя мы живем в маленьком украинском городе, но у нас есть школа искусств, музыкальная школа, ребенок может в спортивную школу ходить, в шахматный кружок. Есть много вариантов развития, и это дает детям больше возможностей.

В Иордании такого очень мало, и это все приватное, и это дорого. Я не могла позволить себе много кружков для детей.

– Почему вы собираетесь возвращаться в Украину и как планируете здесь жить во время войны?

– Мне в Украине было комфортно. Ты чувствуешь себя на своем месте. Я хорошо понимаю менталитет, страну, как все работает. У меня здесь большая сеть поддержки как для мамы троих детей. Здесь найти сантехнику, няню или пойти в парикмахерскую гораздо проще, чем в Иордании. Хотя я и знаю язык, жила там несколько лет, многие вопросы могу сама решать, но это все равно отнимало у меня гораздо больше энергии, чем в Украине.

Еще профессионально мне важно реализоваться. Конечно, я могу найти работу в международных организациях за границей. Но здесь я чувствую, что то, что я делаю, оказывает влияние. И мне важно иметь в моей работе влияние. Я работаю в образовании, и для меня в Украине больше возможностей как для работы, так и для заработка.

– Война вас не пугает?

– Впервые после нашего отъезда я приехала в Украину в мае 2023 года с маленьким ребенком. Мне было немного страшно в некоторые моменты, хотя я жила во Франковске и Радехове, тогда туда ничего не прилетало.

Потом летом мы уже приехали всей семьей. Я меньше волновалась, а муж очень волновался, он долго был против того, чтобы дети ехали в Украину.

Меня война не пугает. По статистике в Радехове за три года ничего не случилось, во Франковске тоже. Вот скоро буду в Киеве, там я буду волноваться, там реальные прилеты.

Но у меня друзья по всей Украине, есть семья из Запорожья, они там живут, уже привыкли.

Меня больше волнует отсутствие тепла зимой. Как жить во Львове без отопления? Бытовые вопросы решаю я, муж украинского не знает. Я летом поеду во Франковск и узнаю, как люди планируют пережить зиму. В селе все проще: дрова, можно что-нибудь выпекать, можно что-то приготовить во дворе.

– Как мужа будете уговаривать вернуться в Украину?

– Он пока смотрит фото, которые я присылаю, как дети здесь на улице в Радехове с компанией гуляют. Они то у одной соседки во дворе, то у другой, то на пастбище к коровам бегают. У них как в "Тореадорах из Васюковки" примерно так же лето проходит.

Муж счастлив, что детей окружает природа, что они на свежем воздухе, без гаджетов, тусуются с друзьями. Так что он даже сам сказал, что, может, мы переехали бы снова в Украину? Ему во Франковске очень нравится. Он планирует приехать летом и посмотрит на месте, тогда и решит.