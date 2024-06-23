Не ошибусь, если скажу, что далеко не всем мужчинам нравится футбол в исполнении прекрасного пола. Но с каждым годом женский футбол становится в мире все более популярным. Кубок мира, матчи которого осенью 2023 года проходили на стадионах Новой Зеландии и Австралии, этому подтверждение. Это что – практически на всех матчах трибуны стадионов были заполнены.

Видео дня

Украшением спора женских команд стал финальный матч Мундиаля между Испанией и Англией. Он завершился победой испанок – 1:0, завоевавших первый титул в истории. Такого накала борьбы не всегда увидишь на матчах мужских команд.

К сожалению, женская сборная Украины не попала на этот чемпионат мира. Но верится, со временем мы увидим на Мундиале и наших девчат.

В Украине проводится чемпионат среди женских клубов. Участвует в нем 12 команд. Среди них – и донецкий "Шахтер", и киевское "Динамо". Наша сборная участвует в Лиге наций, а чемпионки Украины регулярно играют в Лиге чемпионов – правда, пока лишь в квалификации, поскольку в основную сетку турнира пробиться крайне сложно.

А сейчас немного из истории женского футбола.

Вопреки скептикам

В 1970 году в Италии состоялся первый неофициальный мировой футбольный женский чемпионат, который выиграла команда Дании. Вторыми были итальянки, третьими – мексиканки. Финальный матч проходил в Турине, и стадион не смог вместить всех желающих посмотреть поединок. Обозреватель Gazzetta dello Sport писал об этой встрече: "Игра показала, насколько эволюционировал женский футбол и насколько неправы те, кто его отрицает". Датчанки в финальной встрече во втором тайме забили два "сухих" мяча в ворота сборной Италии. Впрочем, организаторы чемпионата оказались достаточно тактичны, и в качестве утешения вручили итальянкам приз красоты – "Футбольные королевы".

Второй – в Мексике

В 1971 году участниц второго чемпионата по футболу принимала Мексика. Этот турнир, как и предыдущий, не был признан FIFA и тоже является неофициальным. Шесть команд (Дания, Франция, Италия, Мексика, Аргентина и Англия) разыграли титул сильнейшей команды мира.

Хозяйки турнира делали все, чтобы завладеть титулом, а заодно и крупным денежным призом, установленным за победу. Они победили сборную Италии в полуфинале 2:1 благодаря двум сомнительным пенальти, другим финалистом стала команда Дания, легко обыгравшая Аргентину – 5:0. Не менее сильно сыграли действующие чемпионки мира и в финале. Сборной Мексике не помогли ни рев трибун, ни симпатии судьи, ни даже молитва с коленопреклонением в центре поля перед началом игры. 3:0 в пользу датчанок, и второй (правда, вновь неофициальный) титул чемпионок мира среди женщин у сборной Дании.

"Дорогая" Патриция

Одной из лучших футболисток Италии в конце 60-х годов считалась нападающая клуба "Санио" 18-летняя Патриция Роччи. "Кальяри" хотел приобрести ее у миланцев за 7 млн лир, но Патриция категорически отказалась покинуть свой клуб. Таким образом, рекордная для итальянского женского футбола сделка не состоялась.

Поверженные "звезды"

Джанни Моранди, Тото Кутуньо, Кристиан и ряд других знаменитых итальянских эстрадных певцов, объединившись на досуге в футбольную команду, решили помириться силами с женской сборной Италии. "Звезды" эстрады были повержены – 1:2. Оправдывая свое поражение, Джанни Моранди сокрушенно разводил руками: "Еще никогда в жизни я не видел столь грубой команды…"

Малый женский

В середине августа 1984 года в Италии состоялся малый чемпионат мира среди женских сборных, как его окрестили сами организаторы. Это был уже второй по счету турнир подобного рода. Участвовали в нем команды шести стран – ФРГ, Италии, Японии, США, Англии и Франции. Победила сборная Италии. Первые же подобные соревнования состоялись в 1980 году. Участвовали в них 12 команд, и победу одержали спортсменки сборной Дании.

Кто устоит перед слезами

Матчи женских команд слишком "жаркие" для того, чтобы их судили мужчины. К такому выводу пришла Ассоциация футбола графства Дербишир. Члены общества футбольных судей этого графства в 1971 году категорически отказались от участия в женских матчах, заявив, что переговорить футболисток просто невозможно. Кроме того, они ужасно кокетничают при назначении штрафных ударов и даже норовят… обнять арбитра. Но самое трудное случается, когда назначают пенальти – провинившиеся начинают… плакать. А кто устоит перед женскими слезами? Секретарь общества судей добавил, что лексикон футболисток во время игры не отличается от "солёного" языка команд мужчин.

На стадионе аншлаг

Летом 1971 года закарпатский областной совет общества "Авангард" провел первый турнир, в котором выступали 11 женских команд. А осенью в Харькове состоялась товарищеская встреча местных футболисток с закарпатскими. Харьковчанки подготовились ко встрече лучше, и победа осталась за ними. Но что хочется отметить особенно – на стадионе свободных мест не было.

В октябре 1971 года харьковский стадион "Металлист" был забит до отказа. Команда города Тячево вела 1:0 во встрече со сборной Харькова. Затем последовал ответный гол в ворота Тячева. Игра шла бескомпромиссная. Здесь было всё – и стремительные прорывы, и сложные комбинации, и даже бантики. Да, бантики, потому что в этот день в Харькове в футбол играли женские команды. И, надо сказать, несмотря на осеннюю погоду, амазонки показали красивую и интересную игру.

Футболистки "Динамо" отказались от заманчивых предложений

В 2001 году я с женской футбольной командой киевского "Динамо" побывал на представительном турнире, который проходил в американском городе Тусон. Европу на нем представляла именно украинки, ставшие сильнейшими в стране. Наша команда в итоге заняла третье место. Несколько наших девушек получили предложения остаться и стать студентками американских университетов, в которых были женские команды. Футбол в исполнении прекрасного пола уже тогда пользовался в США большой популярностью. Но динамовская команда вернулась в родной город в полном составе.