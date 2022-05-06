Знаменитый российский гимнаст Никита Нагорный решил отложить свои тренировки вместе со сборной России на сборах из-за празднования Дня Победы. Олимпийский чемпион Токио-2020 в командных выступлениях присоединится к национальной команде после 9 мая.

Как сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко Нагорный готовится к параду Победы в составе Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармии", которое возглавляет.

"Сейчас идут репетиции. Но после 9 мая мы ждем Нагорного на "Озере Круглом", он обязательно должен приехать, чтобы готовиться к соревнованиям", – цитирует Родионенко ТАСС.

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Такой поступок трехкратного чемпиона мира взывал большой резонанс среди болельщиков. Фанаты издеваются над решением Нагорного.

"Один из самых главных дней в истории, превратили в шабаш абсолютного мракобесия.

Как это у нынешней российской власти получается: обо*рать и опошлить всё, к чему она прикасается?" – возмущаются юзеры.

Кое-кто предлагает Нагорного сразу мобилизовать и отправить воевать в Украину.

Российские олимпийцы получили военные награды на встрече с Шойгу и были высмеяны. Фанаты не оставили без внимание пафосность мероприятия, предложив спортсменов с таким нарядами и наградами отправлять прямо на фронт.