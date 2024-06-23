Конфликт между главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и тогдашним Министром обороны РФ Сергеем Шойгу на фоне российского вторжения в Украину в итоге привел к мятежу, который начался 23 июня 2023 года.

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"Где боеприпасы?!

"Весной 2023 года главарь "вагнеровцев" публично материт руководство Минобороны и Генштаба за то, что те не дают снаряды его бойцам, штурмующим Бахмут, и грозит увести своих наемников с линии фронта, оголив позиции.

"Марш справедливости"

В июне всех наемников "Вагнера" обязывают подписать контракт с армией. Понимая, что его судьба висит на волоске, Пригожин объявляет "марш справедливости" на Москву. В ходе продвижения наемники сбивают вертолеты и самолет, в результате чего гибнет несколько российских военных.

Реакция Путина и роль Лукашенко

Путин в видеообращении, не упоминая имени Пригожина, называет его предателем. На полпути к Кремлю бунт неожиданно затихает: официально после вмешательства Лукашенко "вагнеровцы" отходят в Беларусь. Пригожин и командиры вскоре лично встретятся с Путиным.

Месть за мятеж

Через два месяца после мятежа, 23 августа 2023 года, частный самолет, на борту которого были Пригожин и руководство "Вагнера", при загадочных обстоятельствах разобьется в Тверской области.

Судьба Шойгу и Герасимова после смерти Пригожина

Неудачи в войне с Украиной уменьшили влиятельность Шойгу. В мае 2024 года он был уволен с поста министра обороны, в министерстве начались чистки. Шойгу "понизили", переместив на пост секретаря Совбеза.

Герасимов, который был главным объектом критики Пригожина, сохранил свое служебное положение. С 2012 года Герасимов возглавляет российский Генштаб, с 2023 года командует группировкой оккупантов в Украине.

Суровикин — соучастник мятежа?

Некоторое время Сергей Суровикин командовал российской группировкой в Украине, но затем был уволен. Стало ясно, что с Пригожиным они скорее выступают как союзники. В день мятежа Суровикин пытался остановить Пригожина. В СМИ тогда просочилась информация, что Суровикин мог знать подготовке бунта и оказался под домашним арестом.

"Миротворец" Лукашенко

По словам беларусского диктатора, он убедил Путина, что сможет успокоить Пригожина и остановить его поход на Москву. После мятежа было объявлено, что наемники перебазируются в Беларусь, чтобы тренировать местных военных. Позже, после гибели Пригожина Лукашенко заявил, что гарантий безопасности ему не давал и дать в принципе не мог.