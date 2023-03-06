Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова ''Слава Украине!''

Украинские спортсмены, так же как и все граждане нашей страны, были шокированы видео с расстрелом воина ВСУ российскими оккупантами за слова "Слава Украине!", которое появилось в сети 6 марта. Наши атлеты массово присоединились к акции в память о павшем герое.

Видео дня

Футболисты, теннисисты, биатлонисты, боксеры, гимнасты и представители других видов спорта на своих страницах в социальных сетях начали распространять картину художника Никиты Титова со словами "Героям слава!" с черным фоном, а также другие патриотичные картинки.

Своей реакцией отметились теннисисткы Элина Свитолина и Марта Костюк, которая накануне выиграла первый в карьере турнир, обыграв россиянку, футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик, легендарный вратарь Андрей Пятов, биатлонист Дмитрий Пидручный, боксеры Александр Захожий и Александр Усик и другие.

Многие атлеты перепостили слова президента Владимира Зеленского из его вечернего обращения. Глава государство эмоционально отреагировал на очередное военное преступление страны-террористки, пообещав найти убийц воина: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожимать руку российской сопернице после финала турнира в американском Остине. 20-летняя киевлянка после победы в матче посвятила титул Украине.