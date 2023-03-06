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Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова "Слава Украине!"

Александр Чеканов
Спорт
4 минуты
5,0 т.
Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова 'Слава Украине!'

Украинские спортсмены, так же как и все граждане нашей страны, были шокированы видео с расстрелом воина ВСУ российскими оккупантами за слова "Слава Украине!", которое появилось в сети 6 марта. Наши атлеты массово присоединились к акции в память о павшем герое.

Видео дня

Футболисты, теннисисты, биатлонисты, боксеры, гимнасты и представители других видов спорта на своих страницах в социальных сетях начали распространять картину художника Никиты Титова со словами "Героям слава!" с черным фоном, а также другие патриотичные картинки.

Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова ''Слава Украине!''
Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова ''Слава Украине!''
Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова ''Слава Украине!''
Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова ''Слава Украине!''
Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова ''Слава Украине!''

Своей реакцией отметились теннисисткы Элина Свитолина и Марта Костюк, которая накануне выиграла первый в карьере турнир, обыграв россиянку, футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик, легендарный вратарь Андрей Пятов, биатлонист Дмитрий Пидручный, боксеры Александр Захожий и Александр Усик и другие.

Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова ''Слава Украине!''
Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова ''Слава Украине!''
Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова ''Слава Украине!''
Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова ''Слава Украине!''
Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова ''Слава Украине!''
Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова ''Слава Украине!''
Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова ''Слава Украине!''
Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова ''Слава Украине!''

Многие атлеты перепостили слова президента Владимира Зеленского из его вечернего обращения. Глава государство эмоционально отреагировал на очередное военное преступление страны-террористки, пообещав найти убийц воина: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!".

Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова ''Слава Украине!''
Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова ''Слава Украине!''
Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова ''Слава Украине!''
Костюк, Усик, Мудрик: спортсмены массово отреагировали на расстрел воина ВСУ за слова ''Слава Украине!''

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожимать руку российской сопернице после финала турнира в американском Остине. 20-летняя киевлянка после победы в матче посвятила титул Украине.

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