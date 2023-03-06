Чемпионка теннисного турнира в США после победы над россиянкой крикнула ''Слава Украине!''. Видео

Украинка Марта Костюк, которая накануне впервые в карьере выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), эмоционально отреагировала на свой успех. После победы над россиянкой Варварой Грачевой наша соотечественница не смогла сдержать слез, а затем патриотично поблагодарила болельщиков за поддержку.

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20-летняя киевлянка в финале турнира ATX Open в американском Остине была сильнее представительницы страны-агрессора в двух партиях – 7:6, 6:3. Сразу после победного розыгрыша Марта упала на колени и заплакала, осознав, что добыла долгожданный титул.

Комментируя свой спех, Костюк поблагодарила болельщиков и родную страну. "Хочу сказать спасибо всем, кто смотрел матч здесь на стадионе, и особенно в Украине. Хочу сказать: слава Украине! В том положении, в котором я нахожусь сейчас, выиграть титул – что-то особенное. Я хочу посвятить этот титул Украине и людям, которые там сражаются и гибнут", – сказала наша теннисистка. Эти слова вызвали овации на трибунах.

Отметим, что Костюк отказалась пожимать руку Грачевой в знак бойкота против участия спортсменов из России в международных соревнованиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марта Костюк произвела настоящий фурор своим платьем и внешностью на турнире в американском Остине, вызвав тысячи восторженных комментариев болельщиков.

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