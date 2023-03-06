''Мы должны отдать наивысшее уважение нашему Герою'': украинцы устроили флешмоб в сети из-за расстрела оккупантами пленного военного

Украинцы в социальных сетях устроили флешмоб из-за видео, на котором российские оккупанты расстреливают пленного защитника Украины за слова "Слава Украине!". Граждане публикуют фото погибшего бойца и картинки с надписями "Героям Слава!".

Видео дня

Так, память Героя почтил и президент Украины Владимир Зеленский. На своем канале в Telegram глава государства опубликовал надпись "Герою слава! Героям слава! Слава Украине!".

Подвиг украинского защитника нашел свое отражение и в работе художника Никиты Титова. Он написал "Героям слава" и разместил на картинке силуэт погибшего военного.

В сети также вспоминают слова Степана Бандеры: "И придет время, когда один скажет: Слава Украине! И миллионы будут отвечать: Героям Слава!".

Пока имя военнослужащего и обстоятельства его гибели неизвестны. Адвокат Маси Найем объявил награду узнающему имя воина. "Должны знать имя. С уважением к тому украинцу", – написал он в Facebook.

О помощи в установлении имени погибшего у украинцев также попросил журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что в сети ошибочно распространяют информацию, что погибший – это боец 72-й бригады с позывным "Магнит".

"Это не он, это другой человек. И мы должны узнать как его зовут. Это самое важное, что мы должны сделать в знак уважения к его поступку", – отметил Бутусов на своей странице в Facebook.

Волонтер и военный журналист Мирослав Гай в Facebook подчеркнул, что видео с расстрелом украинца полностью правдиво. По его убеждению, эта казнь была спланирована российскими оккупантами.

"В начале видео четко слышно "Снимаю его", что говорит о спланированном убийстве пленного, которое стремились снять и которое было "испорчено" для оккупантов мужественным поведением украинского героя и его последними словами перед лицом смерти. Это видео станет, или уже стало вирусным и будет иметь эффект взрыва. Его увидят в каждой стране мира", – написал Гай.

По его словам, россияне ухудшили свое положение в сторону тотального поражения и ликвидации России как государства.

Мэр Киева Виталий Кличко также прокомментировал расстрел оккупантами украинского защитника за слова "Слава Украине!". Он подчеркнул, что государство-агрессор будет наказано за преступления против украинского народа.

"Для преступников и террористов не существует ни правил, ни принципов, ни человечности. За ужасы, которые совершают российские террористы в Украине, они должны и понесут наказание. Каждый. За каждого павшего героя, за каждого погибшего украинца…", – заявил городской глава.

Читательница OBOZREVATEL Вера Николаевна отметила, что слова "Слава Украине!" теперь приобрели дополнительное значение – более сильное и трагическое. Она сказала, что украинский воин погиб смертью настоящего героя и непокоренного воина.

"Он не стоял на коленях перед нечистью. Не умолял их ни о чем. Не унижался. Не плакал. Курил свою последнюю сигарету и сказал свои последние слова – Слава Украине! Очень похоже, что именно за эти слова его и убили. На видео слышно, как взбесились оккупанты, услышав его слова. И начали после этого стрелять... Возможно, не планировали. Убийство было истерической местью уродов, реакцией на патриотизм и несгибаемость украинца", – написала она.

Погибшему герою нужно отдать максимальное уважение. "Этот именно тот случай, когда нужно ставить памятники в честь погибшего. Это тот случай, когда именем героя можно называть улицы. Его история – хрестоматийная. Образец для примера, слава на веки. Законное место в учебниках по истории", – отметила украинка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские оккупанты расстреляли безоружного украинского военнослужащего. Россияне выстрелили в бойца после того, как тот произнес слова "Слава Украине!". Кадры убийства распространились в сети в понедельник, 6 марта.

– Ролик вызвал резонанс в украинском обществе. В сети наши граждане активно распространяли видео, чтобы показать всему миру настоящее лицо России.

– В Офисе генерального прокурора Украины начали расследование по факту жестокого убийства пленного украинского военного.

– В то же время в России устроили истерику из-за видео расстрела украинского пленного. Они заявили о фейке, ИПСО и постановке.

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