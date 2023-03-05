Впервые в карьере! Марта Костюк выиграла турнир в США, обыграв в финале россиянку

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (52 WTA) выиграла хардовый 250-тысячник в американском Остине ATX Open. В финальном матче 20-летняя киевлянка со счетом 6:3, 7:5 одолела 22-летнюю москвичку Варвару Грачеву (88).

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Первый сет получился нервным, неровным и с обилием ошибок со стороны обеих спортсменок. Теннисистки много ошибались, но более психологически устойчивой оказалась Марта, что и стало залогом успеха.

Вторая партия стала для украинки еще более сложной. Костюк, выиграв первый гейм, дальше была в роли догоняющей. Наша теннисистка заметно переживала и ей никак не удавалось наладить точный удар.

Проигрывая 3:5, Марта смогла найти в себе силы, собраться и переломить ход поединка, несмотря на то, что ей никак не удавалось первая подача. Украинка сделала 9 невынужденных ошибок, но это ей не помешало взять 4 гейма подряд.

В какой-то из моментов Костюк так запереживала, что не попадет в квадрат, что подала снизу "с руки". Но даже это не помешало киевлянке взять 4 гейма подряд, не оставив шансов россиянке.

Для Костюк это стало четвертой победой над Грачевой в шести личных встречах на профессиональном уровне.

Для нашей теннисистки это стало дебютным титулом в карьере на уровне турнира WTA.

Благодаря своему выступлению Костюк гарантировала себе новый личный рейтинговый рекорд и поднимется в понедельник на 40-е место.

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