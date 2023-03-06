Знаменитая украинская теннисистка отказалась пожимать руку россиянке, обыграв ее в финале крупного турнира в США. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк после победы на турнире ATX Open в американском Остине не стала приветствовать свою соперницу - москвичку Варвару Грачеву. Эпизод случился сразу после победы Костюк в финальной встрече.

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Взяв решающее очко, украинка не сдержала эмоций и расплакалась на корте. Затем, поднявшись, Марта прошла мимо Грачевой, пожав руку судье на вышке, и поаплодировав зрителям. После этого украинка вернулась и снова прошла мимо россиянки, чтобы поприветствовать свою группу поддержки на трибунах.

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