"Интер" собирается купить футболиста сборной Украины: спортивные итоги 9 января
Украинца Малиновского пытается купить миланский "Интер", а баскетболист сборной Украины женился и показал фотографии супруги.
Кроме того, опубликованы фото теннисистки, которые она продавала на Onlyfans ради карьеры
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 9 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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