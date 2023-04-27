'Пошли все нафиг': легенда хоккея из РФ отреагировал на требования МОК со словами 'спортсмены не виноваты'

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов грубо высказался в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) после требований не допускать к соревнованиям российских спортсменов, которые имеют отношения к армейским и силовым структурам. Обладатель Кубка Стэнли назвал это вмешательством в традиции страны-агрессорки.

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Об этом Фетисов заявил в интервью изданию "Вечерняя Москва". Член Зала хоккейной славы в Торонто особо отметил, что недопустимо интересоваться мнением спортсменов о том, согласны ли они с условиями допуска к соревнованиям, так как в СССР "государство в принципе не допустило бы того, чтобы мы могли принимать какие-то решения".

"Пошли все нафиг. Это наша столетняя система, и ребята сами выбирают, за кого им выступать – за какой клуб и общество. С какой стати сейчас кто-то будет заявлять – возьмите горшок и сходите туда-то, а завтра скажут – снимите крест с груди, еще что-то… О чем вообще говорим… Какая-то глупость. Нам надо было сразу дать понять, что мы вернемся в мировой спорт с одним условием – с флагом и гимном, и никаких других не предлагать. Я уже давно об этом говорил. Спортсмены не виноваты в том, что происходит", – сказал Фетисов.

Ранее он назвал требование МОК к россиянам "полным беспределом, попиранием принципов и прав не только спортивных, но и общечеловеческих".

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко выдал "классику" российской пропаганды о зависти остальных стран к РФ и был высмеян в сети. А Международная федерация хоккея поставила точку в возвращении России на ЧМ. Также на первенстве-2023 запретили флаги РФ и РБ.

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