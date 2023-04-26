'Остальные страны нам завидуют': чемпион мира из РФ выдал 'классику' российской пропаганды и был высмеян в сети

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко стал посмешищем в сети после того, как назвал Россию страной грандиозных возможностей. Он выдал самые яркие штампы кремлевской пропаганды о прекрасной жизни в стране-агрессоре, за что получил ответку от болельщиков.

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"Все прекрасно знают, какие в России условия в плане жизни. Россия развивается. Да, у нас не все хорошо, но Россия – прекрасная страна. Каждый может делать все, что хочет, но в рамках закона", – заявил бывший хоккеист в комментарии сайту Legalbet.

Читатели портала Sports.ru едко отреагировали на слова Терещенко. Они посоветовали ему оглянуться по сторонам и, в частности, посмотреть на репрессии в стране.

"Просто этих законов все больше и больше становится... Что каждый скоро может делать все, что хочет, только во снах", "А все остальные страны нам просто завидуют. Классика!", "Только по закону никому ничего нельзя", "Где-то я это уже слышал… Кажется, он забыл добавить "и все остальные нам завидуют", "Очевидно, Терещенко за свою карьеру много раз стукался головой, так что не осуждайте его, дамы и господа", "Хочешь дышать – дыши, не хочешь – не дыши. Благодать!" – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация хоккея поставила точку в возвращении России на чемпионат мира. А двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оскорбительно высказался в адрес Украины и президента Владимира Зеленского после того, как попал под санкции в нашей стране.

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