На ЧМ-2023 по хоккею запретили флаги России и Беларуси, а Украине дали особый статус

Организаторы чемпионата мира 2023 года по хоккею запретили болельщикам приносить на арены турнира флаги Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом национальная символика Украины приравнена к статусу хозяйки мирового первенства – Латвии.

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Об этом рассказал глава организационного комитета турнира Эдгарс Бунцис, информирует портал Delfi. Кроме того, по его словам, сборная Казахстана была вынуждена сменить главного тренера и весь его штаб. Наставником команды был Андрей Скабелка из Беларуси, который как представитель страны-агрессора не смог получить визу в Латвию, а его помощники из России были уволены.

"Исходя из нашей позиции, будет разрешено приносить и вывешивать украинский флаг на играх чемпионата мира. С другой стороны, флаги России и Белоруссии будут запрещены на чемпионате мира, и их не разрешат вывешивать на аренах турнира", – сообщил Бунцис.

ЧМ-2023 по хоккею пройдет с 12 по 28 мая в финском Тампере и столице Латвии. В Риге состоятся матчи группового этапа, где сыграют Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан и Словения, а также два четвертьфинала.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко выдал "классику" российской пропаганды о зависти остальных стран к РФ и был высмеян в сети. А Международная федерация хоккея поставила точку в возвращении России на ЧМ.

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