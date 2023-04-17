Олимпиада под угрозой: в возвращении России в мировой хоккей поставлена точка

Российская и белорусская национальные сборные не вернутся в турниры под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) пока РФ ведет преступную войну в Украину. При этом в марте будущего года организация примете решение об участии представителей стран-агрессоров на Олимпийских играх-2026.

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Об этом в комментарии порталу Inside The Games заявил президент IIHF Люк Тардиф. Он выразил надежду на скорое возвращении России и Беларуси в международные турниры, так как это будет означать, что война РФ против Украины закончена.

"Во-первых, я надеюсь, что Россия и Беларусь очень скоро вернутся в турниры IIHF, потому что это будет означать, что война окончена. Но мы примем окончательное решение об этих странах для Олимпиаде в Милане в марте 2024 года, потому что вскоре после этого мы начнем олимпийскую квалификацию, и Беларусь должна будет принять в ней участие. Безопасность зрителей и участвующих стран станет частью этого решения", – сказал Тардиф.

Отметим, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских спортсменов к соревнованиях в командных видах спорта. Ранее IIHF отстранила команды РФ и РБ от чемпионата мира-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оскорбительно высказался в адрес Украины и президента Владимира Зеленского после того, как попал под санкции в нашей стране.

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