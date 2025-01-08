'Не могу представить, что чувствуют украинцы': легенда спорта жестко высказался о требованиях уступок России

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек поддержал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что подписанты Будапештского меморандума просто наплевали на свои обязательства. Бывший хоккеист подчеркнул, что ему трудно представить эмоции жителей страны, которая продолжает сопротивляться российской агрессии.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Олимпийский чемпион Нагано-98 и двукратный обладатель Кубка Стэнли пристыдил гарантов безопасности территориальной целостности Украины, отметив, что некоторые из них и вовсе требуют от нашей страны сдаться оккупантам.

"Я даже не могу себе представить, что должен чувствовать украинский народ... Вам обещали другие страны (США, Великобритания, Россия, Франция, Китай) после совместного подписания меморандума, что они будут обеспечивать вашу безопасность и границы... А они просто все отвернулись от этого, а некоторые даже смеют говорить о неких уступках?" – возмутился Гашек.

Недавно в интервью OBOZ.UA легендарный хоккеист рассказывал, почему активно и последовательно поддерживает Украину в войне с Россией. Также он гневно высказался в адрес американского предпринимателя Илона Маска после того, как тот нелепо высмеял Зеленского и всю нашу страну.

Как сообщал OBOZ.UA, поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Кроме того, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Ранее Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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