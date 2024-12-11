'Большая реклама российской войны': легенда хоккея рассказал об отношениях со спортсменами РФ и что думает о 'плохих словах' в свой адрес

Легенда мирового хоккея и олимпийский чемпион-1998 в составе сборной Чехии Доминик Гашек, поддержавший Украину после начала полномасштабной войны с РФ, признался, что сейчас вообще не общается с российскими спортсменами. Хотя в свое время один из лучших вратарей в истории успел провести сезон в московском "Спартаке".

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В разговоре с OBOZ.UA двукратный обладатель Кубка Стэнли подчеркнул, что готов ответить, если кто-нибудь из бывших российских коллег выйдет на связь. Но он будет предельно откровенен в своей позиции и поддержке Украины. Также чешских хоккеист верит, что РФ проигрывает войну, начатую на нашей территории.

"Сейчас ни с кем из российских спортсменов связь не поддерживаю. Я играл с несколькими ребятами, у меня, возможно, есть несколько имен в телефоне. Но я ни с кем не общался. Я разговаривал с одним из хоккеистов перед войной, я играл с ним в московском "Спартаке". Но с тех пор, как началась война, я не с кем из бывших одноклубников не общался. Это тяжело", – рассказал Гашек.

"При этом, если кто-то хочет меня спросить, я буду рад ему ответить. И я буду предельно откровенен в своей позиции. У меня с этим нет проблем. И для меня это не значит, что этот человек всегда будет моим товарищем по команде, знаете. Но им нужно услышать меня. И были некоторые российские игроки, против которых я играл, котоые говорили обо мне плохие слова", – отметил олимпийский чемпион.

По словам Гашека, он не обращает внимания на то, что о нем говорят бывшие соперники из РФ.

"У меня с этим нет проблем. Они говорят то, что чувствуют. Я тоже говорю то, что чувствую. Они в России. Я с ними не согласен. Но они говорят то, что чувствуют. Это не беда. В России так говорят. А я чувствую это по-другому", – отметил легендарный хоккеист.

"Знаете, они чувствуют, что Россия ведет правильную войну. Я с ними не согласен. И я верю, что они проиграют", – добавил Гашек.

Также чешский "Доминатор" вспомнил, что недавно выступал с критикой по поводу российского хоккеиста Павла Дацюка, попавшего в Зал хоккейной славы. А сама церемония прошла в ноябре в Торонто.

"Но я не критиковал лично Павла Дацюка. Я критиковал страну Канаду, я критиковал Зал хоккейной славы, в который его ввели. И не потому, что они его выбрали. Это нормально, он заслужил быть в Зале хоккейной славы. Как хоккеист он выполнил великолепную работу. Но я критиковал Канаду и Зал славы за то, что они дали ему возможность уехать в Канаду и разрешили выступить публично", – объяснил Гашек.

"Для Павла Дацюка публичные выступления в Канаде были самой большой рекламой для российской войны", – уверен бывший вратарь.

Полное интервью с Домиником Гашеком читайте позже на нашем сайте.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что легенда спорта призвал МОК к ответу из-за войны в Украине.

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