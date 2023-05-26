'Можем с Росгвардией приехать': чемпион ОИ из РФ возмутился отстранением от ЧМ по хоккею, где будут играть 'страны Гондураса'

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников возмутился тем, что президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф объяснил отстранение России от чемпионата мира вопросом безопасности. Он обвинил функционера во лжи и предложил том пустить сборную страны-агрессорки в сопровождении Росгвардии.

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Об этом Кожевников заявил в комментарии порталу Vprognoze.ru. "Смешно. Всему миру смешно уже. Если у Тардифа не работает голова, то какой он руководитель. Люк говорит о защите соревнований. Значит он хреново работает, если не может обеспечить защиту. Но мы можем и со своей Росгвардией приехать, чтобы была защита. Наверное, Тардиф этого хочет", – сказал бывший хоккеиист.

Кроме того, пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт" он с пафосом назвал ЧМ-2023 низкосортным без России и Беларуси. "Чемпионат мира показывает, кто есть кто. Скоро будут играть страны Гондураса, если России не будет. Люди на турнир не едут, мотивации нет, потому что без России и Беларуси – это первенство двора. Но без нас чемпионат мира деградировал", – отметил Кожевников.

Ранее бывший тренер сборной Украины Андрей Назаров объяснил отстранение россиян от ЧМ по хоккею тем, что "нас просто испугались, побоялись, что мы станем чемпионами". На чемпионате мира по хоккею 2023 года заставили болельщика снять футболку, на которой было написано "Россия". А пропагандистский телеканал "Матч ТВ" прервал трансляцию матча турнира из-за огромного флага в поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на ЧМ по хоккею 2023 года произошла грандиозная сенсация, которую в последний раз болельщики наблюдали 23 года назад. Кроме того, впервые в истории в полуфинал мундиаля вышла сборная Латвии. А Алексей Касатонов возмутился показом на российском пропагандистском телевидении матчей турнира, так как там играют "страны, которые с нами воюют".

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