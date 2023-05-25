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На чемпионате мира по хоккею случилось историческое событие, посрамив пропагандистов из России

Максим Иншаков
Хоккей
1 минута
8,6 т.
На чемпионате мира по хоккею случилось историческое событие, посрамив пропагандистов из России

Сборная Латвии по хоккею впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, который в эти дни проходит в Латвии и Финляндии. В игре 1/4 финала хозяева мундиаля на ледовой арене в Риге со счетом 3:1 обыграли Швецию. 

Видео дня

Для латвийских хоккеистов это стало первым в истории попаданием в эту стадию ЧМ. До этого латвийская команда пять раз участвовала в четвертьфиналах чемпионата мира по хоккею, и все пять раз проигрывала. 

На чемпионате мира по хоккею случилось историческое событие, посрамив пропагандистов из России

За выход в финал Латвия будет бороться с Канадой, которая прошла Финляндию (4:1). Вторую пару полуфиналистов составит США – Германия. 

На чемпионате мира по хоккею случилось историческое событие, посрамив пропагандистов из России

Отметим, что неделю назад главный пропагандистский телеканал России "Матч ТВ" прекратил показ матчей Латвии на ЧМ по хоккею, исключив как прямые трансляции, так и повторы.

На чемпионате мира по хоккею случилось историческое событие, посрамив пропагандистов из России

Причиной такого стало поведение латвийских болельщиков, растянувших на матче со сборной Канады баннер с украинским флагом и надписью "Слава Украине! Героям слава!"

На чемпионате мира по хоккею случилось историческое событие, посрамив пропагандистов из России

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