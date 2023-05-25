На чемпионате мира по хоккею случилось историческое событие, посрамив пропагандистов из России

Сборная Латвии по хоккею впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, который в эти дни проходит в Латвии и Финляндии. В игре 1/4 финала хозяева мундиаля на ледовой арене в Риге со счетом 3:1 обыграли Швецию.

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Для латвийских хоккеистов это стало первым в истории попаданием в эту стадию ЧМ. До этого латвийская команда пять раз участвовала в четвертьфиналах чемпионата мира по хоккею, и все пять раз проигрывала.

За выход в финал Латвия будет бороться с Канадой, которая прошла Финляндию (4:1). Вторую пару полуфиналистов составит США – Германия.

Отметим, что неделю назад главный пропагандистский телеканал России "Матч ТВ" прекратил показ матчей Латвии на ЧМ по хоккею, исключив как прямые трансляции, так и повторы.

Причиной такого стало поведение латвийских болельщиков, растянувших на матче со сборной Канады баннер с украинским флагом и надписью "Слава Украине! Героям слава!"

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