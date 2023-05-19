На ЧМ по хоккею фаната заставили снять майку с надписью 'Россия', вызвав истерику в Госдуме

Болельщика сборной Венгрии по хоккею заставили снять футболку с надписью "Россия" во время чемпионата мира, который в эти дни проходит в латвийской Риге и финском Тампере. Инцидент произошел на матче группового этапа, в котором национальная команда соседей Украины играла со шведами, вызвав истерику в Госдуме.

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"На белой футболке было написано "Россия", но на ней не было логотипа команды", – сказал пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт" менеджер по безопасности турнира Вилле Кетонен. Организаторы турнира призвали болельщика снять футболку. Он сделал это, после чего продолжил просмотр матча.

Российский депутат Дмитрий Свищев в комментарии порталу "РБ Спорт" буквально взбесился из-за этой ситуации. Он призвал венгерского любителя хоккея подать в суд на организаторов ЧМ, назвав действия стюардом русофобией и безумием.

"Некоторые русофобские настроения уже доходят до безумия. Конечно, такие вещи недопустимы. Этот болельщик реально может подать в суд и наказать организаторов, которые заставили его снять футболку. Тем более это болельщик сборной Венгрии, и если он надел футболку с надписью "Россия", это его личное дело. Если нам еще будут советовать, в каких майках и рубашках ходить, то можно дойти до безумства. Такие вещи надо оспаривать и организаторов наказывать", – заявил чиновник.

Отметим, что перед началом мирового первенстве организаторы объявили о том, что на аренах в Риге и Тампере запрещены флаги России и Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандистский телеканал "Матч ТВ" прервал трансляцию матча ЧМ-2023 по хоккею Латвия – Канада из-за появления на трибуне баннера в поддержку Украины.

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