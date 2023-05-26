Чемпион ОИ из РФ призвал запретить россиянам смотреть ЧМ по хоккею, где играют 'страны, которые с нами воюют'

Двукратный чемпион Олимпиады Алексей Касатонов возмутился показом на российском пропагандистском телевидении матчей чемпионата мира по хоккею 2023 года, который в эти дни проходит в Риге и Тампере. Бывший игрок сборной СССР пари этом отметил, что игре с участием "стран, которые с нами воюют", не должны видеть простые болельщики.

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Об этом Касатонов заявил в комментарии порталу Sport24. Он добавил, что уровень чемпионата якобы очень низкий в отсутствии сборной из страны-агрессорки, а кроме того, от просмотра первенства невозможно взять ничего нового специалистам из российского хоккея.

"Я считаю, что показывать этот турнир по телевидению – это неправильно! За кого там болеть? За страны, которые с нами воюют? Мне этого не понять. Профессионалы найдут способ, как посмотреть. Скауты, агенты, тренеры – они в любом случае получат информацию. Для этого необязательно показывать турнир по телевидению. Да и вообще, чему там можно научиться? Там что, кто-то показывает фантастический уровень? Норвегия обыгрывает Канаду, когда такое было? Посредственные игроки, посредственные команды. Я уверен, что смотреть там нечего", – сказал Касатонов.

Ранее бывший тренер сборной Украины Андрей Назаров объяснил отстранение россиян от ЧМ по хоккею тем, что "нас просто испугались, побоялись, что мы станем чемпионами". На чемпионате мира по хоккею 2023 года заставили болельщика снять футболку, на которой было написано "Россия". А пропагандистский телеканал "Матч ТВ" прервал трансляцию матча турнира из-за огромного флага в поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на ЧМ по хоккею 2023 года произошла грандиозная сенсация, которую в последний раз болельщики наблюдали 23 года назад. Кроме того, впервые в истории в полуфинал мундиаля вышла сборная Латвии.

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