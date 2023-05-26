'Нас просто испугались. Боятся, что выиграем':экс-тренер сборной Украины из РФ нелепо объяснил отстранение от ЧМ

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Назаров назвал отстранение российской национальной команды от чемпионата мира страхом соперников, что она выиграет турнир. Уроженец Челябинска обвинил международную федерацию (IIHF) в политизации спорта.

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Об этом Назаров заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Он с полным пренебрежением к Северной Америкой и Европе напомнил о газе и нефти в России, которые "никто ти никогда не отменит", а также обвинил IIHF в отмене хоккея в стране-агрессорке.

"Лично мне непонятно, почему для нашей страны в IIHF просто берут и отменяют хоккей. Думаю, все просто: на Западе боятся, что сборная России может выиграть чемпионат мира. Посмотрите, никто не отменяет газ и нефть из России. Причем по любым ценам. И никогда не отменит. А тут решили отыграться на хоккее и говорят, что это не политическое решение, просто смешно это слышать. Организаторы нас просто испугались. Побоялись, что мы станем чемпионами. Безусловно, мы были бы в финале. Так и скажите: "Мы боимся Россию и не хотим видеть ее чемпионом", – сказал Назаров.

Напомним, на чемпионате мира по хоккею 2023 года заставили болельщика снять футболку, на которой было написано "Россия". А пропагандистский телеканал "Матч ТВ" прервал трансляцию матча турнира из-за огромного флага в поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на ЧМ по хоккею 2023 года произошла грандиозная сенсация, которую в последний раз болельщики наблюдали 23 года назад. Кроме того, впервые в истории в полуфинал мундиаля вышла сборная Латвии.

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