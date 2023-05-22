Впервые за 23 года: на ЧМ по хоккею произошла грандиозная сенсация

Сборная Канады по хоккею потерпела второе подряд поражение на чемпионате мира, который в эти дни проходит в финском Тампере и латвийской Риги. Впервые с 2000 года "кленовые листья" не справились с норвежцами, уступив в серии буллитов – 2:3.

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Норвегия повела в счете в середине первого периода и сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности до первого перерыва. Во второй 20-минутке команды обменялись точными ударами, а за 12 секунд до финальной сирены северо-американцы сумели перевести встречу в овертайм.

В игре три на три сборными не удалось отметиться голами, а в серии буллитов решающим стал сейв норвежского вратаря Йонаса Арнтцена. Таким образом, европейцы впервые за 23 года обыграли родоначальников хоккея. Правда, им это никак не поможет, так как с активом в шесть очков они досрочно утратили шансы на выход в четвертьфинал.

Чемпионат мира по хоккею

Группа В. 6-й тур

Канада – Норвегия – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0)

Как сообщал OBOZREVATEL, пятикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Быков закатил настоящую истерику после инцидента с фанатом на ЧМ-2023. Организаторы турнира на арене финского Тампере заставили болельщика снять футболку, на которой было написано "Россия".

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