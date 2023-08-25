'Кто это? Не понимаю ваши вопросы': президент российского клуба устроил настоящий цирк, унизив президента IIHF

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович не нашел ничего лучшего, кроме как прикинуться сумасшедшим, после вопроса о его решении проигнорировать дисквалификацию вратаря команды Ивана Федотова. Функционер отметил, что его не интересует мнение Международной федерации хоккея (IIHF), а ее президента Люка Тардифа он якобы вообще не знает.

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Об этом Есмантович заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Глава армейского клуба добавил, что плевать хотел на решение международной инстанции, которая запретила Федотову выходить на лед до конца нынешнего года. Представитель страны-агрессорки подчеркнул, что его интересует только регламент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Есть регламент. Подписывается контракт, регистрируется в КХЛ, человек выходит и играет. Все это соблюдено. Тардиф обещает открыть дисциплинарное дело в отношении ЦСКА, если мы нарушим решение о дисквалификации? Кто это? Я с ним незнаком. Кто этот человек? Зачем он мне нужен? У меня есть российский хоккеист, который отслужил в армии. У него есть контракт. Я не понимаю ваши вопросы. А кто такой Тардиф… Я даже не знаю, кто это. Для меня он кто? Он президент IIHF? Ну, туда вопросы и задавайте, мне-то он зачем? У меня есть регламент", – выдал бред Есмантович.

Напомним, вратарь сборной России Иван Федотов был дисквалифицирован до конца года за то, что подписал контракт с московским ЦСКА, имея действующее соглашение с "Филадельфией", с которой вратарь сборной России договорился о переходе в мае 2022 года. Уже в следующем месяце хоккеист был задержан и насильно призван в российскую армию. Накануне ЦСКА заявил, что не будет подчиняться решению IIHF, включив игрока в состав и объявив о его дебюте уже 1 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за дисквалификации Ивана Федотова, призвав "засунуть в одно место" решение IIHF. А тренер Геннадий Курдин пожаловался, что IIHF не считает россиян за людей. В свою очередь, Александр Кожевников заявил, что Россия "начнет загибаться", если выйдет из IIHF.

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