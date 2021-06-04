Комментатор Губерниев о вылете России с ЧМ по хоккею: уровень соответствует 153-й сборной Канады

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на поражение национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею от Канады. Журналист отметил превосходство "кленовых листьев" и назвал закономерным вылет соотечественников.

Об этом Губерниев написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что нынешняя российская сборная не отличается высоким классом.

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"Мы проиграли в хоккей Канаде! Опять! По игре канадцы были ничуть не хуже! Создали даже больше, чем наши. Говорить, что кому-то там чего-то не повезло – это вранье! Помог ли Бобровский, да, помог. Было б хуже. Хоккеистов нужного уровня наша лига не готовит. Их уровень вот и соответствует 153-й сборной Канады. С ней мы и пободались. Сегодня не сложилось! И еще одно! "Красная машина" – это сборная Виктора Тихонова и Владимира Юрзинова!" – подчеркнул Губерниев.

Напомним, сборная России по хоккею, которая на чемпионате мира выступала под флагом Олимпийского комитета и без гимна, уступила Канаде в овертайме четвертьфинального матча (1:2). Это поражение стало для россиян девятым подряд от североамериканцев.

Канада, которая установила исторический антирекорд, проиграв три стартовые игры ЧМ подряд, в полуфинале сыграет с соседями по континенту американцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о реакции президента России на вылет хоккеистов с мирового первенства.

Ранее на турнире сборные Казахстана и Италии установили сразу несколько рекордов в матче группового турнира, забросив за один период 10 шайб.