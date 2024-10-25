Илон Маск регулярно общается с Путиным с конца 2022 года: в WSJ раскрыли подробности

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск с конца 2022 года находится в регулярном контакте с российским диктатором Владимиром Путиным. Их беседы касаются личных тем, бизнеса и геополитической напряженности.

Видео дня

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на "нескольких действующих и бывших" официальных лиц США, Европы и РФ. Как говорится в статье, Маск, "самый богатый человек в мире и стержень космических усилий США", регулярно общается с главой Кремля уже около двух лет.

В какой-то момент Путин попросил его не активировать его спутниковый интернет-сервис Starlink над Тайванем в качестве одолжения главе Китая Си Цзиньпину, сообщили изданию два человека, проинформированных о просьбе.

Кроме того, как пишет газета, в 2024 году Маск проявил себя как важнейший сторонник предвыборной кампании Дональда Трампа и может найти для себя роль в администрации республиканца в случае его победы.

"Хотя США и их союзники изолировали Путина в последние годы, диалог Маска может сигнализировать о возобновлении взаимодействия с российским лидером и укрепить выраженное Трампом желание заключить сделку по основным линиям разлома, таким как война в Украине", – пишет The WSJ.

В то же время эти контакты также вызывают потенциальные опасения по поводу национальной безопасности среди некоторых членов нынешней администрации президента США, учитывая роль Путина как одного из главных противников Америки.

Маск наладил глубокие деловые связи с военными и разведывательными агентствами США, что дает ему уникальную возможность ознакомиться с некоторыми из самых чувствительных космических программ Соединенных Штатов.

SpaceX, которая управляет сервисом Starlink, выиграла секретный контракт на 1,8 млрд долларов в 2021 году и является основным разработчиком ракет для Пентагона и НАСА.

У Маска есть допуск к секретной информации, который позволяет ему получать доступ к определенным закрытым данным.

Информация о кремлевских контактах Маска, похоже, является тщательно охраняемым секретом в правительстве, говорится в статье The WSJ.

Несколько чиновников Белого дома заявили, что не знали о них. Тема крайне деликатная, учитывая растущую вовлеченность Маска в кампанию Трампа и приближающиеся президентские выборы в США, которые пройдут менее чем через две недели, говорится в статье.

Маск не ответил на запросы о комментариях. Миллиардер назвал критику со стороны некоторых кругов о том, что он стал апологетом Путина, "абсурдной" и заявил, что его компании "сделали больше для подрыва России, чем что-либо еще".

Во время предвыборного тура Трампа по Пенсильвании на прошлой неделе Маск говорил о важности прозрачности правительства и отметил свой собственный доступ к государственным секретам.

"У меня есть допуск к совершенно секретной информации, но, должен сказать, как и большинство вещей, о которых я знаю... причина, по которой они держат это в секрете, заключается в том, что это очень скучно", – сказал миллиардер.

Представитель Пентагона сказал: "Мы не комментируем допуск к секретной информации, обзор или статус любого лица или вопросы политики безопасности персонала в контексте отчетов о действиях любого лица".

Один из источников газеты, осведомленный о разговорах, сказал, что правительство сталкивается с дилеммой, поскольку оно очень зависит от технологий Маска.

Так, SpaceX запускает на орбиту жизненно важные спутники национальной безопасности и является компанией, на которую полагается NASA для перевозки астронавтов на Международную космическую станцию ​​и обратно.

"Им это не нравится", – сказал этот человек, имея в виду контакты Маска и Путина. Однако этот человек сказал, что администрация не поднимала никаких тревог о возможных нарушениях безопасности Маском.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что единственное общение Кремля с Маском было в ходе телефонного разговора, в ходе которого они с Путиным обсудили "космос, а также текущие и будущие технологии".

Кроме того, он сказал, что ни Путин, ни кремлевские чиновники якобы не вели регулярных бесед с Маском.

Пресс-секретарь кампании Трампа назвала Маска "лидером отрасли, который появляется раз в поколение" и сказала, что "наша сломанная федеральная бюрократия, безусловно, могла бы выиграть от его идей и эффективности".

"Что касается Путина, в гонке есть только один кандидат, при котором он не вторгался в другую страну, и это президент Трамп. Президент Трамп давно заявлял, что восстановит мир с помощью сильной внешней политики, чтобы сдержать агрессию России и положить конец войне в Украине", – сказала она.

Как говорится в статье, Маск давно увлекался Россией и ее космическими и ракетными программами.

В биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном, говорится, что бизнесмен отправился в Москву в 2002 году, чтобы договориться о покупке ракет для своей молодой космической программы, но потерял сознание во время обеда с обильным количеством водки.

В конечном итоге сделка не состоялась, хотя россияне подарили Маску бутылку водки с его портретом, наложенным на рисунок Марса.

Беседы миллиардера с Путиным и кремлевскими чиновниками подчеркивают его растущую склонность выходить за рамки бизнеса и входить в геополитику.

Маск несколько раз встречался и вел деловые переговоры с президентом Аргентины Хавьером Милеем, а также с бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару, которого он защищал в яростных онлайн-дебатах, говорится в статье.

Но Путин – это нечто иное, пишет газета. Российский диктатор создал авторитарную систему, которая контролирует мошеннические выборы и убийства политических оппонентов, за что президент Байден назвал его "мясником".

Имея ключи к одному из самых мощных в мире ядерных арсеналов и растущие территориальные амбиции в Европе, Путин стал главным противником США, пишет The Wall Street Journal.

В октябре 2022 года Маск публично заявил, что говорил с Путиным только один раз. Он написал в соцсети X, что разговор был о космосе, и что это произошло примерно в апреле 2021 года.

Однако потом последовало больше разговоров, включая диалоги с другими высокопоставленными российскими чиновниками после 2022 года и в 2024 году.

Одним из таких чиновников был Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации Путина, сказали два источника. О чем они говорили, неясно.

Однако, как пишет газета, известно, что в прошлом месяце Министерство юстиции США заявило в заявлении под присягой, что Кириенко создал около 30 интернет-доменов для распространения российской дезинформации, в том числе на X Маска, где это было предназначено для подрыва поддержки Украины и манипулирования американскими избирателями перед президентскими выборами.

В мае 2022 года тогдашний глава Роскосмоса заявил в Telegram, что Маск "ответит как взрослый" за поставку Starlink украинскому батальону "Азов".

Позже в 2022 году Маск регулярно общался с "высокопоставленными россиянами", по словам человека, знакомого с этими взаимодействиями. В то время Кремль оказывал давление на бизнес Маска и выражал "неявные угрозы в его адрес", сказал этот человек.