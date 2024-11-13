Трамп решил назначить Маска главой важного департамента, а пост главы Пентагона предложил ведущему Fox News

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о назначении миллиардера и изобретателя Илона Маска на должность главы Департамента эффективности правительства. Там же будет работать и экс-кандидат в президенты США.Вивек Рамасвами, известный рядом антиукраинских заявлений.

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Вместо этого главу Пентагона Трамп решил отдать телеведущему Fox News Питу Гегсету, который в прошлом был участником боевых действий в составе американской армии, и, по мнению новоизбранного президента, "обладает соответствующей внешностью". О назначении стало известно из заявления самого Трампа и материала CNN.

Решение Трампа назначить главой Пентагона телеведущего и экс-военного Пита Хегсета из Миннесоты стало неожиданностью даже для его окружения: изначально этой кандидатуры в списке кандидатов не было. Впрочем, как отметили собеседники CNN, определяющее влияние на решение Трампа могло оказать давнее знакомство с Хегсетом и высокая оценка новоизбранным президентом умственных способностей и карьеры телеведущего.

"Пит жесткий, умный и искренне верит, что Америка — превыше всего. С Питом во главе враги Америки будут настороже, наша армия снова будет великой, и Америка никогда не отступит... Никто не борется больше за войска, чем Пит, и Пит будет смелым и патриотическим поборником нашей политики "Мир через силу", – объяснил свой выбор сам Трамп.

Сыграло роль и военное прошлое Хегсета: по данным источников, во время прошлой каденции Трамп рассматривал его как возможного будущего руководителя Департамента по делам ветеранов.

"Трамп также считает, что он имеет соответствующую внешность", — добавил один из анонимных собеседников CNN.

Известно, что после получения диплома бакалавра в Принстонском университете в 2003 году Хегсет стал офицером пехоты в Национальной гвардии Миннесоты и был направлен в Гуантанамо. Затем добровольцем отправился в Ирак, а в 2012 году уже как капитан с Национальной гвардией Миннесоты уехал в Афганистан.

В Fox News с 2014 года Хегсет работает с 2014 года, год назад он получил степень магистра публичной политики в Школе государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета.

На протяжении нескольких лет Гегсет был неофициальным советником Трампа.

Этим ряд новых кадровых назначений не завершился. Также Трамп назначил бизнесменов Илона Маска и Вивека Рамасвами во главе новосозданного Департамента эффективности правительства.

Новоизбранный президент ожидает, что они "проложат путь моей администрации к демонтажу правительственной бюрократии".

"Их работа завершится не позднее 4 июля 2026 года. Меньшее правительство с большей эффективностью и меньшей бюрократией станет идеальным подарком Америке на 250-ю годовщину Декларации независимости", — добавил Трамп.

И Маск, и Рамасвами ранее отмечались неоднозначными заявлениями об Украине. В частности, первый называл Революцию Достоинства "переворотом" и призвал к переговорам с Россией, на которые Украина должна пойти, чтобы "не потерять Одессу".

Рамасвами же утверждал, что Украина – это якобы не демократическая страна, что в нашем государстве "прославляют нацистов" и устраивают гонения на христиан (так он отреагировал на решение Верховной Рады о запрете в Украине деятельности УПЦ (МП).

Напомним, ранее Трамп объявил Майка Волтца советником по национальной безопасности. Он в свое время голосовал против выделения помощи Украине.

А госсекретарем в новой администрации, вероятно, станет сенатор Марко Рубио. В своих недавних интервью он заявлял, что Украине необходимо "искать мирное урегулирование с Россией, а не сосредотачиваться на возвращении всех территорий, захваченных Россией за последнее десятилетие". Также Рубио голосовал против помощи Украине.