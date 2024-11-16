'Есть серьезные вопросы': сенаторы-демократы решили взяться за Маска из-за его контактов с Путиным, но есть 'нюанс'

Сенаторы от Демократической партии США возмущены телефонными разговорами миллиардера Илона Маска с российским диктатором Владимиром Путиным. Политики призвали Пентагон и правоохранительные органы провести расследование по соображениям национальной безопасности.

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Демократы обеспокоены, что Маск имеет доступ к разведывательным данным и контрактам Пентагона. Об этом сообщает Reuters.

По мнению сенаторов-демократов, Маск, назначенный на руководящую государственную должность избранным президентом-республиканцем Дональдом Трампом, курирует миллиарды долларов в Пентагоне и контракты с разведывательным сообществом в качестве генерального директора аэрокосмической компании SpaceX.

Старший член Комитета по иностранным делам сенатор Джин Шахин и председатель Комитета по вооруженным силам Сената Джек Рид сообщили генеральному прокурору США Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагона, что участие Маска в программах SpaceX должно быть проверено на предмет возможного отстранения и исключения после недавних сообщений о его разговорах с российскими официальными лицами. Примечательно, что отстранение означает исключение из определенных контрактов и лишение привилегий.

"Эти отношения между известным противником США и г-ном Маском, получателем миллиардов долларов финансирования правительства США, вызывают серьезные вопросы относительно надежности г-на Маска как подрядчика правительства и обладателя допуска", – заявили сенаторы в совместном письме.

Кроме того, несколько сенаторов-демократов публично призвали провести расследование связей Маска с Путиным после того, как в прошлом месяце Wall Street Journal сообщила о предполагаемом контакте. Стоит отметить, что призыв Шахина и Рида к федеральному расследованию – это маловероятная попытка. Трамп готовится вернуться в Белый дом при поддержке Маска, который потратил более 119 миллионов долларов на предвыборную кампанию республиканца и был назначен соруководителем будущего Департамента эффективности правительства избранного президента.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер и изобретатель Илон Маск с конца 2022 года находится в регулярном контакте с российским диктатором Владимиром Путиным. Их беседы касаются личных тем, бизнеса и геополитической напряженности.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о назначении миллиардера и изобретателя Илона Маска на должность главы Департамента эффективности правительства. Там же будет работать и экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, известный рядом антиукраинских заявлений.