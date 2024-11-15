Окружение Трампа начинает раздражать постоянное присутствие Маска у новоизбранного президента – CNBC

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск начинает раздражать команду новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Некоторые люди в окружении политика говорят, что Маск превышает свою роль и считает себя сопрезидентом.

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Об это пишет издание NBC News с ссылкой на источники в команде Трампа. По их словам, миллиардер почти постоянно присутствует в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, где участвует в важных встречах и звонках.

Собеседники журналистов говорят, что присутствие Маска в Мар-а-Лаго в течение недели после дня выборов начало утомлять людей, которые были в близком окружении Трампа дольше, чем он. Они считают, что Маск "превышает свою роль" в переходном периоде.

"Он ведет себя так, как будто он сопрезидент, и делает так, чтобы все об этом знали. И он, конечно, присваивает себе большую часть заслуг в победе президента. Хвастается America PAC и X всем, кто готов слушать. Он пытается заставить Трампа почувствовать себя в долгу перед ним. А президент никому не должен", – сказал один из источников.

По словам двух источников, Маск приехал в Мар-а-Лаго, чтобы посмотреть на результаты выборов, и провел там большую часть недели. По их словам, он сидит с Трампом и участвует в звонках и встречах.

При этом Маск участвовал в деликатных беседах еще до того, как было объявлено о его роли в администрации, в том числе на прошлой неделе он присоединился к телефонному разговору между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Один из источников сказал, что у Маска есть "свое мнение обо всем" и он делится им так настойчиво, что начал досаждать инсайдерам Трампа.

Еще один собеседник издания отметил, что Маск, похоже, продвигает свою собственную повестку дня, а не фокусируется на Трампе. Однако назначение людей только потому, что они лояльны Илону, не сработает, отметил источник.

Пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт так ответила на просьбу издания прокомментировать ситуацию: "Илон Маск и президент Трамп – большие друзья и блестящие лидеры, которые вместе работают над тем, чтобы снова сделать Америку великой. Илон Маск – бизнес-лидер, который появляется раз в поколение, и наша федеральная бюрократия, безусловно, выиграет от его идей и эффективности".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил о назначении Илона Маска на должность главы Департамента эффективности правительства. Там же будет работать и экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, известный рядом антиукраинских заявлений.