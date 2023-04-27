Чемпион ОИ из РФ пожаловался, что Россия не смогла 'поставить всех на место', и назвал беспределом требования МОК

Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал беспределом условия допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Фанат диктатора Владимира Путина при этом пожаловался, что РФ не удалось заставить организации уважительно относиться к представителям страны-агрессора.

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Об этом член Зала хоккейной славы в Торонто заявил в интервью изданию "Вечерняя Москва". Он добавил, что для отстранения российских атлетов от турниров якобы нет оснований, а рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) нарушают права человека.

"Я думаю, что в целом это наша недоработка. Мы не сумели сделать так, чтобы Россию никто не трогал. Не хватает авторитетов поставить их всех на место. В том числе и МОК. Творится полный беспредел – правовой, всякий разный. Нет никаких оснований для того, чтобы отстранять спортсменов из России. Мы имели опыт холодной войны, когда наша сборная играла, противостояние было очень жестким, но тем не менее спорт не тревожили", – сказал Фетисов.

Ранее он послал МОК и все международные организации из-за условий допуска россиян к соревнованиям, заявив, что "спортсмены не виноваты в том, что происходит". Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Они также не должны поддерживать войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала русофобией и унижением России требования МОК по допуску спортсменов из РФ. А двукратная чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова назвала бредом требование МОК к российским спортсменам осудить войну в Украине.

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