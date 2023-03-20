Звезда сборной Ирана отказался играть с Россией

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун отказался участвовать в товарищеских матчах своей команды с Россией (23 марта) и Кенией. Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" при этом сослался на некие личные обстоятельства и решил воспользоваться международной паузой в сезоне для отдыха.

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Об этом информирует иранское информационное агентство ISNA. При этом следует отметить, что игрок леверкузенского "Байера" активно поддерживает протесты в своей стране, а поединок против россиян запланирован в Тегеране. Кроме того, он выступил против войны в Украине.

"Я никогда не верил, что такое произойдет. Я не политик и не хочу много говорить об этих событиях. Но как человек я говорю: в этом мире не должно быть такого", – сказал Азмун летом прошлого года.

Отметим, что после матча с иранцами сборная России проведет товарищеский матч с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта. Летом представители страны-агрессора выступят на чемпионате Центрально-азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейском футбольном союзе (УЕФА) отреагировали на решение сборной России выступить на чемпионате CAFA. А бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев назвал игру с Ираном политически важной.

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