Сборная России сыграет на азиатском турнире. Очки пойдут в рейтинг ФИФА

Сборная России нынешним летом примет участие в первом розыгрыше чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). На турнире выступят восемь национальных команд – все шесть представителей CAFA, представители РФ, а также кто-то из азиатов.

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Об этом в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" рассказал пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев. При этом, по его словам, результаты соревнований пойдут в зачет рейтинга Международной федерации футбюола (ФИФА).

"Сборная России примет участие в первом чемпионате CAFA с участием мужских национальных сборных, который пройдет с 9 по 21 июня этого года. Этот турнир будет проходить в июньские окна ФИФА. Очки пойдут в рейтинг ФИФА. CAFA проводит первый турнир. Само собой, турнир согласован с Азиатской конфедерацией футбола (CAF)", – сказал Салиев.

Сам турнир состоится в Бишкеке и Ташкенте. Согласно формату восемь команд будут разделены на две группы. Победители сыграют в финале. Команды, занявшие вторые места в группах, поспорят за третье место на турнире.

Отметим, что сборная России отстранена от всех международных соревнований под эгидой ФИФА и Европейского футбольного союза (УЕФА).

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов назвал политизацией спорта отстранение российских команд от международных соревнований.

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