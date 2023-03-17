''Политический подтекст'': экс-игрок ''Спартака'' забыл о пропаганде и неожиданно объяснил матч Россия – Иран

Товарищеские матчи сборной России с командами из Ирана и Ирака, которые пройдут 23 и 26 марта, важны с политической точки зрения. Эти встречи якобы демонстрируют то, что не все футболисты в мире избегают поединков против представителей страны-агрессора.

Видео дня

Об этом в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" заявил экс-игрок "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев. Он фактически опроверг кремлевский штамп о спорте вне политике, и призвал своих соотечественников "жить футбольной жизнью".

"Сборная важна. Она же несет не только спортивный характер, но и некий политический подтекст. Показывает, что не все, и футболисты в том числе, не хотят с нами играть. Как это было с Боснией и Герцеговиной. Нам же при этом никто не запрещает играть. Это тоже некая пропаганда: мы демонстрируем, что мы тоже нормальные люди и спорт должен быть вне политики. Нас приглашают и с нами хотят играть не только Киргизия. Думаю, многие из Латинской Америки и Азии готовы сыграть снами. И это правильно. Не надо отказываться. Необходимо жить футбольной жизнью", – сказал Ловчев.

Отметим, что в июне сборная из страны-агрессора сыграет на чемпионате Центрально-азиатской футбольной ассоциации (CAFA). В Европейском футбольном союзе (УЕФА) отреагировали на это решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) изменила правила проведения чемпионата мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!