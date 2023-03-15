В УЕФА прокомментировали возвращение сборной России в международный футбол

Европейский футбольный союз (УЕФА) не будет возражать против того, чтобы сборная России выступила на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), несмотря на отстранение команд из страны-агрессора от международных соревнований. В УЕФА отметили, что турнир не носит статуса официального и санкции в отношении него не действуют.

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Об этом в УЕФА заявили в ответ на запрос пропагандистского информационного агентства ТАСС. Там отметили, что участие россиян в товарищеских матчах не противоречит решению исполкома организации в отношении команд из РФ.

"Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации", – подчеркнули в УЕФА.

Отметим, что первый чемпионат CAFA состоится в июне текущего года в Бишкеке и Ташкенте. Его участниками, кроме России, станут Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Афганистан и еще неназванная азиатская сборная. Результаты игр пойдут в мировой рейтинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) изменила правила проведения чемпионата мира.

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