Знаменитый футболист потерял сознание в матче, забившись в судорогах. Видео попало в эфир

Защитник "Аль-Вакра" Усман Кулибали потерял сознание в конце первого тайма в матче чемпионата Катара против "Аль-Раяна". Режиссер не сразу разобрался в чем дело, и кадры с футболистом, который бьется в конвульсиях попали в прямой эфир.

Дежурившая на поле бригада медиков сразу оказала первую помощь 32-летнему защитнику. Позже футболист сборной Мали был госпитализирован.

Команды ушли на перерыв, а затем рефери принял решение отменить поединок. На момент остановки со счетом 1:0 выигрывал "Аль-Раян".

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Спустя некоторое время арабский журналист Халид Джассем написал в Twitter, что со спортсменом все нормально и он надеется на полное выздоровление.

Позже шейх Хамад бин Халифа бин Хасан опубликовал фото из госпиталя, на котором видно, что Кулибали в сознании находится в кислородной маске.

По предварительным данным Усман пережил сердечный приступ. О сроках восстановления, А также сможет ли игрок продолжить профессиональную карьеру не сообщается.

Мировую славу Усман обрел выступая в чемпионате Франции, сыграв 71 матч за "Брест" в сезоне 2009/2014. Затем он переехал в Грецию где стал лидером "Платаниаса" (50 матчей/4 года). В 2016-м перешел в "Панатинаикос".

Является двукратным бронзовым призером Кубка африканских наций вместе со сборной Мали.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный случай произошел с лидером сборной Дании в 1-м туре Евро-2020. В конце первого тайма Кристиан Эриксен потерял сознания и упал лицом на поле.

Футболисту пришлось делать закрытый массаж сердце и использовать дефибрилятор.

После восстановления Эриксену имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

2 декабря Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам в составе своей бывшей команды — датского клуба "Оденсе".

14 декабря "Интер" разорвал контракт с датским футболистом.