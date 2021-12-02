Герой самого драматичного происшествия на Евро-2020 вернулся к тренировкам

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам в составе своей бывшей команды — датского клуба "Оденсе". Как сообщает Reuters, спортсмен занимается по индивидуальной программе.

Информацию о том, что футболист "Интера" занимается вместе со своими соотечественниками подтвердил представитель "Оденсе".

"Для Кристиана это естественно, ведь он играл здесь в юности и живет рядом. Мы очень рады, что можем предоставить ему помещения для тренировок", – сказал он.

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Эриксен стал героем самого драматичного момента на чемпионате Европы-2020, когда у него остановилось сердце в матче против Финляндии.

29-летний полузащитник в конце первого тайма внезапно упал лицом на газон стадиона "Паркен" в Копенгагене.

Встреча возобновилась лишь спустя несколько часов и завершилась в итоге победой суоми (1:0).

Долгое время медицинская бригада проводила реанимационные действия. Как было видно, медики делали непрямой массаж сердца, пытаясь минут пять вернуть футболиста к жизни.

Спустя некоторое время Эриксену имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Эта операция была необходима для поддержания в дальнейшем сердечного ритма полузащитника "Интера".

У Эриксена действующий контракт с миланцами, но выступать за клуб в Серии А, он не может. По правилам футболистам со встроенными дефибриллятором запрещено проводить тренировки и игры.