Зинченко в третий раз выиграл чемпионат Англии

Поражение "Манчестер Юнайтед" в 36-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ) от "Лестера" (1:2), позволило "Манчестер Сити" досрочно завоевать чемпионство страны.

Для украинского защитника "Сити" Александра Зинченко это стало 9-м трофеем с клубом. До этого 24-летний футболист сборной Украины вместе с "Манчестер Сити" дважды выиграл АПЛ, один раз Кубок Англии, четыре раза Кубок английской лиги и один раз Суперкубок.

Украинец лаконично прокомментировал свой успех, написав в Instagram: "Невероятно!".

Всего с 2016 года Зинченко сыграл за "горожан" во всех турнирах в 98 поединках, забив 2 гола и отдав 7 ассистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля Зинченко помог "МанСити" перевернуть матч и победить в полуфинале Лиги чемпионов. Поединок ПСЖ – "Манчестер Сити" состоялся на парижском стадионе Парк-де-Пренс и завершился со счетом 1:2.

На 17-й минуте второго тайма Пеп Гвардиола выпустил украинца и тот спустя три минуты стал автором голевой передачи.

Это позволило Александру повторить достижение Шевченко 16-летней давности.

Позже английские болельщики восхитились игрой Зинченко, назвав его лучшим левым защитником мира.

29 мая у Александра будет возможность добавить к своим регалиям и титул победителя Лиги чемпионов. В этот день "Манчестер Сити" в финале ЛЧ сыграет с "Челси".