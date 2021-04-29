Зинченко повторил достижение Шевченко 16-летней давности. Видео

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, отдав точный ассист в полуфинальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ, стал первым за 16 лет украинским игроком, оформившим результативное действие на этой стадии главного еврокубка.

Ранее это достижение удавалось экс-форварду "Милана" Андрею Шевченко. Главный тренер сборной Украины по футболу поразил ворота ПСВ в полуфинале 2005 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок ПСЖ – "Манчестер Сити" состоялся на парижском стадионе Парк-де-Пренс и завершился со счетом 1:2.

На 17-й минуте второго тайма Пеп Гвардиола выпустил украинца Александра Зинченко и тот спустя три минуты стал автором голевой передачи. Футболист сборной Украины покатил на де Брюйне, тот сделал навес в штрафную, Навас ожидал удара, однако мяч никого не задел и нырнул под самую штангу - 1:1.

25 апреля Зинченко выиграл Кубок английской лиги, завоевав 8-й трофей с "МанСити"

.